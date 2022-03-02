Micron представил вертикально интегрированный 176-слойный твердотельный накопитель NAND для центров обработки данных

Компания Micron сегодня объявила о том, что выпускает первый в мире вертикально интегрированный 176-слойный твердотельный накопитель NAND (SSD) для центра обработки данных. Твердотельный накопитель Micron 7450 с NVMe обеспечивает задержку качества обслуживания (QoS) не более 2 миллисекунд, широкий диапазон емкости и широчайший набор форм-факторов, доступных для удовлетворения потребностей самых требовательных рабочих нагрузок центра обработки данных.

Этот новый твердотельный накопитель для центров обработки данных включает в себя ведущую в отрасли технологию NAND от Micron, которая содержит 176 слоев ячеек хранения и проверенную технологию CMOS под массивом, обеспечивающую сверхэффективную конструкцию. Этот вертикально интегрированный твердотельный накопитель, интегрированный с собственной оперативной памятью Micron, собственной разработкой SoC и соответствующим микропрограммным обеспечением, позволяет компании быстро реагировать на потребности клиентов на рынке и поддерживать усиленную безопасность устройств. Твердотельный накопитель 7450 обеспечивает задержку не более 2 мс для 99,9999% QoS в обычных, смешанных, случайных рабочих нагрузках, что повышает производительность в таких базах данных, как Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, RocksDB, Cassandra и Aerospike. По сравнению с твердотельными накопителями SATA задержка снижается почти на 50 %, а пропускная способность при чтении увеличивается до 12 раз.