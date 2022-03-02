Micron представил вертикально интегрированный 176-слойный твердотельный накопитель NAND для центров обработки данных

Компания Micron сегодня объявила о том, что выпускает первый в мире вертикально интегрированный 176-слойный твердотельный накопитель NAND (SSD) для центра обработки данных. Твердотельный накопитель Micron 7450 с NVMe обеспечивает задержку качества обслуживания (QoS) не более 2 миллисекунд, широкий диапазон емкости и широчайший набор форм-факторов, доступных для удовлетворения потребностей самых требовательных рабочих нагрузок центра обработки данных.

Этот новый твердотельный накопитель для центров обработки данных включает в себя ведущую в отрасли технологию NAND от Micron, которая содержит 176 слоев ячеек хранения и проверенную технологию CMOS под массивом, обеспечивающую сверхэффективную конструкцию. Этот вертикально интегрированный твердотельный накопитель, интегрированный с собственной оперативной памятью Micron, собственной разработкой SoC и соответствующим микропрограммным обеспечением, позволяет компании быстро реагировать на потребности клиентов на рынке и поддерживать усиленную безопасность устройств. Твердотельный накопитель 7450 обеспечивает задержку не более 2 мс для 99,9999% QoS в обычных, смешанных, случайных рабочих нагрузках, что повышает производительность в таких базах данных, как Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, RocksDB, Cassandra и Aerospike. По сравнению с твердотельными накопителями SATA задержка снижается почти на 50 %, а пропускная способность при чтении увеличивается до 12 раз.
Комментарии и отзывы Micron 7450
Silicon Power представила твердотельный накопитель XPOWER XS…
Silicon Power представила твердотельный накопитель XPOWER XSSilicon Power представила твердотельный накопитель XPOWER XS70 PCIe Gen4 NVMe. Новый твердотельный накопи…
Накопитель Corsair MP600 PRO LPX оптимизирован под консоль P…
Накопитель Corsair MP600 PRO LPX оптимизирован под консоль PКомпания Corsair выпустила твердотельный накопитель MP600 PRO LPX. Он специально разработан для консоли н…
Lexar выпускает новую профессиональную карту памяти SDXC…
Lexar выпускает новую профессиональную карту памяти SDXCLexar, ведущий мировой бренд флэш-памяти, с гордостью представляет новую серию карт Lexar Professional 18…
Synology представляет новейшие твердотельные накопители SATA…
Synology представляет новейшие твердотельные накопители SATAСегодня Synology объявила о выпуске FlashStation FS2500, новейшего дополнения к линейке серверов All-Flas…
TerraMaster представляет D5 Thunderbolt 3 для MacBook Pro M1…
TerraMaster представляет D5 Thunderbolt 3 для MacBook Pro M1TerraMaster, профессиональный бренд, специализирующийся на инновационных продуктов для хранения данных дл…
Synology выпускает экономичное флэш-хранилищеSATA FlashStati…
Synology выпускает экономичное флэш-хранилищеSATA FlashStatiКомпания Synology объявила об выпуске экономичного флэш-хранилища SATA FlashStation FS2500. …
OWC представляет устройство хранения и чтения карт памяти At…
OWC представляет устройство хранения и чтения карт памяти AtOWC, ведущая технологическая компания Mac и ПК с нулевым уровнем выбросов объявляет о выпуске серии высок…
QNAP выпустила двухпортовые карты QM2 PCIe …
QNAP выпустила двухпортовые карты QM2 PCIe QNAP Systems сегодня выпустила карты QM2-2P410G1T, QM2-2P410G2T PCIe Gen 4 и QM2-2P10G1TB PCIe Gen 3. Все…
Обзор GoodRAM CX400 Gen.2 512Gb (SSDPR-CX400-512-G2). Твердотельный диск под системы для работыОбзор GoodRAM CX400 Gen.2 512Gb (SSDPR-CX400-512-G2). Твердотельный диск под системы для работы
Обзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний дискОбзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний диск
Обзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний дискОбзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний диск
Обзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний дискОбзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний диск
Обзор Verbatim S3 1000 GB 49364. Твердотельный накопитель M.2 SATAОбзор Verbatim S3 1000 GB 49364. Твердотельный накопитель M.2 SATA
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor