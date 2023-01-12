Micron представила SSD на 30 ТБ

В последнее время крупные производители твердотельных накопителей весьма активно работают над тем, чтобы улучшить свои продукты — пользователи, которые покупают такие накопители, в первую очередь смотрят на скорость чтения и записи, а всё остальное отходит на второй план. Но в компании Micron решили поработать не над обычными геймерами, а над корпоративным сектором и центрами обработки данных — компания выпустила накопитель на 30 ТБ, который позволяет удвоить мощности серверов и существенно сэкономить на потреблении энергии. Дело в том, что на текущий момент серверные стойки используют комплект из 24 накопителей с объёмом до 15 ГБ. Каждая такая стойка требует обслуживания и определённого объёма энергии, что вполне естественно.

Соответственно, если производитель использует накопитель большего объёма ровно в два раза, то он получает возможность снизить расходы на каждую серверную стойку — для того же объёма памяти компании придётся расходовать меньше энергии и тратить меньше средств на обслуживание аппаратной составляющей, что в конечном итоге в масштабах огромного центра обработки данных имеет колоссальное значение. И, конечно, в домашних условиях такого рода накопители вы точно использовать не будете, потому что это слишком дорогое удовольствие — накопитель создавался для полной перезаписи в течение суток, так что у него очень дорогой контроллер памяти и обычному человеку такое просто не нужно. Но новинка очень интересная.
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