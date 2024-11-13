Micron представила SSD на 60 ТБ, но он не для ПК

Сегодня компания Micron официально представила новое мощное решение для хранения данных в дата-центрах — речь про твердотельный накопитель ION 6550, который высокой ёмкостью и энергоэффективностью. Этот накопитель стандарта PCI-E Gen 5.0 предлагает объём в 60 ТБ, чего на текущий момент в арсенале центров обработки данных нет. При этом ION 6550 создан в компактном форм-факторе E3.S и является единственным твердотельным накопителем с такой ёмкостью в классе, что, вероятно, заинтересует ЦОДы, в рамках которых хранение больших объёмов данных является основной задачей. Кроме того, что немаловажно, эта модель обеспечивает повышение эффективности потребления энергии и скорость последовательного чтения и записи информации, обеспечивая высокую производительность при меньшем потреблении электроэнергии.

Учитывая, что расход энергии для центров обработки данных является чуть ли не важнейшей статьёй расходов, повышенная энергоэффективность выглядит вполне разумным решением. Примечательно, что ION 6550 можно полностью записать на полный объём всего за 3,4 часа, что на 150% быстрее, чем у конкурентов. Но, конечно, обычным пользователям данная новинка будет не очень интересной, потому что ничего подобного в ПК не появится ещё очень долго. Всё же такие накопители действительно очень дорогие, их выпускают не очень большими партиями для специальных клиентов и ждать появления подобных технологий в обычных компьютерах придётся очень и очень долго.
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