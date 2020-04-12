Micron представила SSD-накопитель 5210 ION с технологией QLC NAND

2020-04-12, Автор - Ramil; Продукт - Micron 5210 ION; [86]
Первый в мире накопитель использующий технологию QLC NAND. Micron 5210 ION обеспечивает в два раза большую пропускную способность и в три раза более высокую энергоэффективность.

Micron QLC NAND достигают плотности одного терабит на одном кристалле, обеспечивая простоту и непрерывность платформы SATA. Накопитель имеет сертификацию VMware vSAN делая их наиболее экономически эффективными. Производитель предлагает несколько объемов от 900 Гб до 1,2 Тб памяти.

SSD-накопитель Micron 5210 ION находится в серийном производстве и поставляется производителям серверных решений и мировым дистрибьюторам.

Комментарии и отзывы Micron 5210 ION
Лучшая СЖО для процессора. NZXT Kraken X72Лучшая СЖО для процессора. NZXT Kraken X72
Обзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игрОбзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игр
Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешкаОбзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешка
Обзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeatОбзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat
Обзор INTEGO VX-800MR. Сигнатурный комбо-видеорегистратор в форм-факторе зеркалаОбзор INTEGO VX-800MR. Сигнатурный комбо-видеорегистратор в форм-факторе зеркала
Смартфон Honor 30S с фирменным чипсетом ...
Смартфон Honor 30S с фирменным чипсетом Сегодня в сети были обнаружены официальные изображения новинки Honor 30S из линейки Honor 30. Судя по рен...
AORUS представила монитор с частотой обн...
AORUS представила монитор с частотой обнAORUS представила новый игровой монитор F127Q. Монитор оснащен 27-дюймовой QHD-панелью (разрешение 2560x1...
Представлен вогнутый игровой монитор Len...
Представлен вогнутый игровой монитор LenКомпания Lenovo представила монитор G32qc, который предназначен для недорогих игровых систем. Новинка хар...
Представлен корпус SilentiumPC Signum SG...
Представлен корпус SilentiumPC Signum SGКомпания SilentiumPC пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Signum SG7V EVO TG ARGB и его ве...
Презентован недорогой смартфон Redmi 8A ...
Презентован недорогой смартфон Redmi 8A Сегодня в Индонезии был представлен бюджетный смартфон Redmi 8A Pro. Кстати, в Индии он был анонсирован п...
Destiny 2 отказывается от платных лутбок...
Destiny 2 отказывается от платных лутбокКогда появились ящики с лутом они пользовались огромной популярностью. Большинство игр приняли это новшес...
Скоро на экранах Яга. Кошмар тёмного лес...
Скоро на экранах Яга. Кошмар тёмного лес...
Abkoncore H600X выглядит круто...
Abkoncore H600X выглядит крутоОфициально представлен компьютерный корпус Abkoncore H600X, который выглядит очень привлекательно и облад...
Внешний SSD накопитель Xiaomi JESIS P1...
Внешний SSD накопитель Xiaomi JESIS P1Китайская компания Xiaomi представила внешний SSD накопитель под названием Xiaomi JESIS P1. ...
Подборка популярных игровых столов. Gene...
Подборка популярных игровых столов. GeneПопулярность компьютерных игровых кресел возрастно в разы, из-за развития киберспорта. Теперь же вслед за...
Полностью рассекречен недорогой смартфон...
Полностью рассекречен недорогой смартфонСетевые информаторы раздобыли официальные рендеры и полный перечень характеристик смартфона Honor Play 9A...
Зеркальную камеру Canon EOS 850D предста...
Зеркальную камеру Canon EOS 850D предстаСетевые источники сообщили о том, что компания Canon готовит к выпуску новую зеркальную камеру Canon EOS ...
Обзор ArtPlay Lynx 3. Геймпад для Android и iOSОбзор ArtPlay Lynx 3. Геймпад для Android и iOS
Обзор TP-Link Tapo P100. Умная розетка с поддержкой Google HomeОбзор TP-Link Tapo P100. Умная розетка с поддержкой Google Home
Обзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка 10 000 мАч с Qi-зарядкойОбзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка 10 000 мАч с Qi-зарядкой
Обзор CORSAIR iCUE 465X RGB (CC-9011188-WW). Корпус с адресной многоцветной подсветкойОбзор CORSAIR iCUE 465X RGB (CC-9011188-WW). Корпус с адресной многоцветной подсветкой
Обзор STARWIND SSP6051. Напольные весы с биометриейОбзор STARWIND SSP6051. Напольные весы с биометрией
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor