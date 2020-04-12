Micron представила SSD-накопитель 5210 ION с технологией QLC NAND

Первый в мире накопитель использующий технологию QLC NAND. Micron 5210 ION обеспечивает в два раза большую пропускную способность и в три раза более высокую энергоэффективность.

Micron QLC NAND достигают плотности одного терабит на одном кристалле, обеспечивая простоту и непрерывность платформы SATA. Накопитель имеет сертификацию VMware vSAN делая их наиболее экономически эффективными. Производитель предлагает несколько объемов от 900 Гб до 1,2 Тб памяти.

SSD-накопитель Micron 5210 ION находится в серийном производстве и поставляется производителям серверных решений и мировым дистрибьюторам.