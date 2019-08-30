Microsoft Outlook получает темный режим

Microsoft вводит темный режим в свое мобильное приложение Outlook. В дополнение к включению темного режима через настройку, Outlook на iOS также может автоматически переключаться в темный режим в зависимости от заданных пользователем общесистемных предпочтений. На Android Outlook автоматически включит темный режим при активации Battery Saver.

Другие мобильные приложения Microsoft для iOS, такие как Word, Excel, OneNote, PowerPoint, SharePoint, OneDrive, Planner и To-Do, получат ту же самую темную обработку в свое время после запуска iOS 13.