Microsoft добавила в OneDrive двухфакторную авторизацию Personal Vault

Microsoft объявила о том, что делает OneDrive более безопасным, добавив Personal Vault, защищенную область, доступ к которой может получить только владелец учетной записи, который имеет строгий метод аутентификации или второй этап проверки личности.

Для авторизации в Personal Vault можно использовать PIN-код, отпечаток пальца, пароль, отправленный по SMS или электронной почте, а также приложение Microsoft Authenticator. Microsoft заявляет, что все заблокированные файлы в Personal Vault имеют дополнительный уровень безопасности, но остаются легкодоступными на ПК или смартфонах. Также есть функция, которая позволяет пользователям OneDrive сканировать и снимать фотографии непосредственно в Personal Vault.

Также OneDrive расширит хранилища, вместо 50 ГБ за $1,99 в месяц пользователям будет доступно 100 ГБ. Подписчики Office 365, которым бесплатно предоставляется 1 ТБ хранилища, смогут расширить его до 2 ТБ за $9,99 ежемесячно. Функция станет доступна до конца этого года.