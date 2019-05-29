Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Как и ожидалось, корпорация Microsoft после введенных США санкций приостановила сотрудничество с китайской компанией Huawei.

Китайские СМИ пишут о том, что Microsoft отозвала сервисную группу из своей штаб-квартиры в Шэньчжэне и прекратила прием заказов на устройства Huawei с ОС Windows. Кроме того, Microsoft больше не принимает заказы на сертификацию ноутбуков Huawei MateBook и прекращает поддержку сервисов Huawei, связанных с системами Windows. Это значит, что новые гаджеты китайского производителя останутся без Windows. Потому остается ждать только собственную операционную систему Huawei Hongmeng, которая должна заменить и Android, и Windows. Пока Microsoft и Huawei не давали официальных комментариев по этому поводу.