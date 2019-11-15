Microsoft признана самой этичной компанией в США.

Второй год подряд Microsoft возглавляет список самых этичных компаний в США, согласно опросу, проведенному некоммерческой исследовательской группой Just Capital. Опрос показал, что технологические компании ценят этические проблемы больше, чем любая другая отрасль. Поскольку почти все громкие имена, включая Nvidia, Apple, Intel, Salesforce и Alphabet, вошли в первую десятку, а Microsoft оказалась на первом месте.

В ходе исследования было опрошено 4000 человек, чтобы узнать о 1000 самых прибыльных американских компаний по 29 вопросам, которые были классифицированы по пяти категориям: рабочие, клиенты, сообщества, окружающая среда и акционеры.

Из 52 отраслей программного обеспечения, включенных в опрос, Microsoft вышла на первое место вместе с несколькими крупными именами в первой десятке. Amazon, которая была зарегистрирована в качестве розничной компании, заняла 75-е место, в то время как Facebook заняла 149-е место.