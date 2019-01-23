Microsoft расширяет язык программирования для слабовидящих детей

В 2017 году Microsoft представила Project Torino, уникальный язык физического программирования, который обучал детей с нарушениями зрения основам кодирования. Теперь этот проект становится реальным. Microsoft объявила о передаче исследований и технологий Torino, который теперь называется Code Jumper, Американской типографии для слепых, некоммерческой организации, которая занимается оказанием помощи людям с нарушениями зрения.

Torino и Code Jumper дают студентам с нарушениями зрения опыт, похожий на блочное кодирование, интерфейс перетаскивания для обучения детей младшего школьного возраста. Физический язык Microsoft включает соединение больших пластиковых контейнеров для создания программ. Подобно адаптивному контроллеру XBOX, Code Jumper - это способ преодоления технологического разрыва для слабовидящих и слепых детей.