Microsoft теперь имеет лицензию на ведение бизнеса с Huawei

Microsoft объявила, что получила лицензию от правительства США, которая позволяет ей снова продавать свои продукты Huawei. Эта новость, стала облегчением для китайского гиганта электроники, чья база поставщиков, по сообщениям, атрофировалась после наложенных на него санкций, которые мешают ему работать с американскими фирмами, такими как Qualcomm и Intel.

Власти США заявили, что получили заявки на аналогичные лицензии для продажи Huawei от примерно 300 компаний. Однако из них только 25% из этих американских организаций добились успеха Microsoft в получении разрешения на сотрудничество с этой компанией.