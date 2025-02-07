Microsoft внедрила ИИ для борьбы с обманом в интернете

Microsoft начала внедрять новый блокировщик вредоносного программного обеспечения в браузер Edge — данный инструмент на основе искусственного интеллекта работает на ПК с Windows и способен выявлять и блокировать существующие мошеннические схемы, а также обнаруживать новые и развивающиеся угрозы благодаря локальной модели машинного обучения. «Блокировщик scareware добавляет новый рубеж защиты для пользователей, столкнувшихся с мошенническим сайтом. Он использует модель машинного обучения, работающую локально на компьютере — эта модель использует компьютерное зрение для сравнения полноэкранных страниц с тысячами примеров мошеннических сайтов, которые были предоставлены сообществом экспертов по борьбе с мошенничеством. Все процессы выполняются локально, без сохранения или отправки изображений в облако».

Если браузер обнаружит мошеннический сайт, Edge автоматически выйдет из полноэкранного режима, который злоумышленники пытаются навязать, отключит звук и предупредит пользователя, показав миниатюру подозрительной страницы. Затем можно отправить жалобу, чтобы сайт был добавлен в Microsoft Defender SmartScreen, который блокирует доступ к известным мошенническим ресурсам. Правда, для того, чтобы воспользоваться функцией, её необходимо включить вручную в настройках конфиденциальности Edge и перезапустить браузер. Но решение выглядит крайне интересным, особенно на фоне роста различных вредоносных ресурсов в интернете.
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