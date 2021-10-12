Мировые поставки ПК в третьем квартале выросли на 5%

Согласно последнему отчету от Canalys, продажи ПК по-прежнему растут, поставки за период с июля по сентябрь увеличились на 5%. Совокупные поставки настольных ПК и ноутбуков составили 84,1 миллиона единиц, что на 4,9% больше, чем совокупный показатель в 80,2 миллиона, зафиксированный в третьем квартале 2020 года.

Lenovo по-прежнему остается лидером по объему поставок (19,8 млн) и рыночной доле (23,5%) в третьем квартале 2021 года. На втором месте HP с 17,6 млн поставок и 20,9% доли рынка, несмотря на ежегодное снижение на 5,7% по сравнению с прошлогодним значением. Замыкает тройку лидеров Dell с 15,2 млн поставок и 18,1% рынка. У Dell был самый высокий годовой рост среди всех брендов на рынке ПК - 26,7% с впечатляющим увеличением доли рынка более чем на 3%.

В разбивке по регионам Южная Америка испытала самый высокий годовой рост отгрузки на 17%, за ней следуют Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) на 16% и Азиатско-Тихоокеанский регион с 13%. Поставки в Северной Америке также снизились, и составили 9%.
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