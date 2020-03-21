Мировые поставки смартфонов сократились на 37 процентов

Согласно новым данным, опубликованным Strategy Analytics, в феврале 2020 года мировые поставки смартфонов упали примерно на 38 процентов, что ознаменовало самое большое падение за всю историю мирового рынка.

Спрос на смартфоны в Азии сильно упал в феврале, что привело к значительному падению продаж, поскольку снижение спроса в Азии привело к сокращению поставок по всему миру. Некоторые азиатские фабрики были не в состоянии производить смартфоны из-за карантина.

Аналитики из Strategy Analytics заявили, что в настоящее время в Китае наблюдаются признаки восстановления, ожидается, что поставки смартфонов в мире будут оставаться слабыми в течение марта 2020 года, поскольку многие страны все еще борются с коронавирусом. По оценкам, производители смартфонов в феврале 2020 года поставили 61,8 миллиона устройств против 99,2 миллиона в феврале 2019 года.