Мировые поставки смартфонов сократились на 37 процентов

2020-03-21, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Strategy Analytics; [73]
Согласно новым данным, опубликованным Strategy Analytics, в феврале 2020 года мировые поставки смартфонов упали примерно на 38 процентов, что ознаменовало самое большое падение за всю историю мирового рынка.

Спрос на смартфоны в Азии сильно упал в феврале, что привело к значительному падению продаж, поскольку снижение спроса в Азии привело к сокращению поставок по всему миру. Некоторые азиатские фабрики были не в состоянии производить смартфоны из-за карантина.

Аналитики из Strategy Analytics заявили, что в настоящее время в Китае наблюдаются признаки восстановления, ожидается, что поставки смартфонов в мире будут оставаться слабыми в течение марта 2020 года, поскольку многие страны все еще борются с коронавирусом. По оценкам, производители смартфонов в феврале 2020 года поставили 61,8 миллиона устройств против 99,2 миллиона в феврале 2019 года.

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