Модная вещь Horizn ONE

В чемодане присутствует электромагнитное основание, за счёт чего его можно закрепить на полу или стенах космического корабля, нажав всего одну кнопку. Есть у Horizn One и выдвижные ремни, поэтому аксессуар можно носить как рюкзак. Дисплей используется как для коммуникации между персоналом космического корабля, так и для связи с Землёй. Для хранения продуктов есть вакуумное отделение.Сверхгибкий корпус Horizn One изготовлен из углеродного волокна с графеновым покрытием, за счет чего вес технологичного чемодана составляет всего 900 граммов. Задача графеновых суперконденсаторов — аккумуляция энергии. В аксессуаре предусмотрены дисплеи для управления, беспроводная зарядка, биометрическая защита и отделение с бактериостатическим покрытием, сохраняющим свежесть одежды. В ходе проектирования были учтены условия пониженной гравитации и то, как обеспечить максимальный комфорт при укладке багажа космонавтами.Стоимость новинки составит 50 долларов.