Модные женские портмоне 2018 года

2018-06-08, Автор - Ленар Хайруллин; [68]

Как сделать жизнь девушки еще более удобной и разнообразной? Конечно же при помощи стильного и качественного портмоне, которое не оставит её равнодушной. Современные тенденции распространяются не только на сумочки и платья, но и на всеми любимые аксессуары для хранения денег, карт, визиток. Чтобы подчеркнуть свой образ и не быть похожей на «девушку из прошлого века» важно интересоваться новинками фактур, размеров, видов и цветов портмоне, а мы в этом вам поможем.

Существует стереотип, что лучшие аксессуары производят только где-то в Италии, Франции на специальной фабрике и желательно под именем знаменитого бренда. Зачем далеко ехать и тратить сотни евро, когда можно купить портмоне у наших украинских мастеров, которые делают достойные модели аксессуаров не только для мужчин. Дорогие девушки, сейчас все внимание приковано к вам, ведь мы готовы предложить для вас нечто особенное на все случаи жизни.

Какие существуют виды женских портмоне

  • Складное

Складной бумажник наиболее распространен, благодаря своей компактности и вместительности, поэтому здесь вы можете без проблем расположить купюры, карты, визитки. Данный вид аксессуара доступен в двух и трех складном формате.

Складное портмоне

  • Портмоне-книжка

Две половины открываются по типу книжки. Доступны модели как без застежки, так и на молнии, магнитной кнопке.

  • Портмоне-визитница

Излюбленый всеми дамами вариант кошелька с множеством секций для визиток, пластиковых карт. Аксессуар объединяет функции портмоне и визитницы, что делает его незаменимым во время покупок.

  • Тревел-органайзер

Если ваша жизнь насыщена периодическими поездками и перелетами, то вы точно знаете, как удобно иметь все под рукой. Портмоне-органайзер имеет достаточный размер, чтобы сюда уверенно разместить паспорт, деньги, пластиковые карты, билеты.

Портмоне для путешествий

Материалы женских портмоне и их особенности

  1. Несравненнм лидером всех времен является натуральная кожа. Этот материал безупречно сохраняет внешний вид на протяжение многих лет, несмотря на активную эксплуатацию вещи. Обработанная кожа имеет гладкую и мягкую, но слегка рельефную структуру. Несмотря на ощутимую нежность структуры, материал противостоит механическим повреждениям, силе трения, растяжению. Рекомендуем обратить внимание на широкий выбор кожаных кошельков на Crafta.ua. Здесь вы сможете не только купить кошелек, но и воплотить свои идеи по индивидуальному заказу.
  2. Эко-кожа. Бюджетный аналог натуральной кожи, который выпускается под названиями: PU leather, vegan leather и т.д. Этот материал настолько популярен, что из него выходят не менее эффектные аксессуары отменного качества. Обратите внимание на модели с нанесенным рисунком — в каталоге представлено множество интересных предложений.
  3. Ткань. Направление эко, винтаж, кантри с национальными мотивами идеально отобразить именно из ткани. Льняная, хлопковая, реже синтетическая нитка применяется для пошива полотна, на которое наносится вышитый рисунок или краска.

Девушки, обратите внимание на коллекцию кожаных сумок и рюкзаков ручной работы https://crafta.ua/catalog/rukzaki/, выполненную украинскими мастерами сайта Crafta.ua. Такое приобретение отлично дополнит тандем из портмоне ручной работы и образ в целом.


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