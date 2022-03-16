Mushkin Enhanced MFG представил твердотельные накопители Redline Vortex Series M.2 NVMe

Mushkin Enhanced MFG ведущий разработчик и производитель надежных компьютерных продуктов сегодня выпустил новую серию высокопроизводительных твердотельных накопителей Redline VORTEX NVMe.

Обладая рассеивающей тепло углеродной наноэтикеткой, Redline Vortex обеспечивает колоссальную пропускную способность: до 7415 МБ/с при последовательном чтении и до 6800 МБ/с при последовательной записи. В сочетании с динамическим кэшированием SLC и кэш-буфером DRAM Redline Vortex обеспечивает повышение производительности, необходимое как для создателей контента, игр, так и для профессионалов.

Серия Redline VORTEX, работающая на контроллере Innogrit серии IG5236 (Rainier), представляет собой следующую эволюцию интерфейса PCI-Express Gen4, обеспечивающую впечатляющий диапазон производительности, безопасности и надежности. Скорость последовательного чтения и записи в 10 раз выше, чем у некоторых твердотельных накопителей SATA, и до 50 раз выше, чем у некоторых традиционных жестких дисков.