Mushkin выпускает твердотельные накопители NVMe серии PILOT-E

Mushkin объявил о доступности своих обновленных твердотельных накопителей PILOT-E ​​NVMe M.2, которые основаны на ранее выпущенном семействе твердотельных накопителей PILOT. PILOT-E ​​предлагается в форм-факторе M.2 2280 и использует интерфейс PCIe 3.0 x4 для достижения скоростей до 3500 МБ / с при последовательном чтении и 3100 МБ / с при последовательной записи. В твердотельных накопителях PILOT-E ​​используется контроллер Silicon Motion SM2262EN ", который поддерживает до 8 каналов NAND для увеличения пропускной способности и подключается к 3D TLC NAND PILOT-E.

Твердотельных накопитель ​​будет доступен с емкостью от 500 ГБ до 2 ТБ, что соответствует современным тенденциям рынка. Модель на 500 ГБ будет иметь самые низкие показатели производительности при последовательном чтении 3500 МБ / с, последовательной записи 2300 МБ / с. PILOT-E учитывает кэш-память SLC для повышения производительности, а также LDPC ECC, сквозную защиту, глобальное выравнивание износа, статическое обновление данных, HMB и 256-битное шифрование AES. MTBF установлен на 1,5 миллиона часов, а гарантия составляет ​​три года.