Мужские лонгсливы в повседневном гардеробе

Лонгслив - классика повседневной моды и универсальный элемент гардероба каждого мужчины. Это простая футболка из хлопка с длинными рукавами, но с ее помощью можно создать множество интересных образов, особенно осенью и зимой. Купить мужской лонгслив, чтобы выглядеть стильно и элегантно, можно на сайте Shopsy, выбрав самое выгодное предложение. Это прайс-агрегатор, где можно сравнивать цены на товары популярных магазинов и торговых площадок одновременно, что экономит уйму времени и позволяет найти нужную вещь по самой низкой цене.<

Несколько слов о футболке с длинным рукавом

Первоначально она рассматривалась как часть нижнего белья и надевалась под одежду, например, под фланелевую рубашку. Эту комбинацию охотно выбирали американские лесорубы или строители. Впрочем, для многих она актуальна и сегодня.

Сейчас мужские лонгсливы в магазине занимают почетное место в ряду повседневной одежды и являются абсолютно самодостаточной деталью гардероба. Кроме практичных черных и белых вариантов на прилавках много вариантов с принтами или различными мотивами, популярностью пользуется также лонгслив мужской с капюшоном.

Модели часто изготавливаются из натурального хлопка. Для спорта подойдут эластичные вещи с небольшим вкраплением синтетических волокон − они лучше выдерживают постоянные стирки.

Правила ношения футболки с рукавом в полуформальных ситуациях

Данный элемент одежды в полуформальных ситуациях с успехом может заменить рубашку. Их можно надевать с жакетом, тренчем или пальто. Также длинные лонгсливы мужские идеально смотрятся в сочетании с толстым кардиганом. Дополнят look черные брюки и лоферы.

Лонгслив в полоску мужской в стиле casual

Полосатая тельняшка с длинным рукавом является хорошей основой для создания стильного уличного образа.

Еще одна классическая комбинация в повседневном стиле − воплощение раскованности и небрежности, белый лонгслив в сочетании с черной кожаной курткой. Примером таких образов могут служить персонажи Джеймса Дина или Марлона Брандо, которые были символом мужественности 50-х и 60-х годов прошлого века.

Какую модель выбрать?

Наличие нескольких белых и черных изделий в гардеробе необходимо каждому мужчине. Они сочетаются практически со всем, универсальны и подойдут в том числе для рабочих встреч. Футболки других цветов или с принтами лучше надевать на неформальные встречи с друзьями. Светло-серая модель с брюками-чиносами и джинсовой курткой − готовый образ на каждый день.

Как найти мужской лонгслив в интернет-магазине?

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