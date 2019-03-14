NASA использует световую 3D-печать используя разные материалы

2019-03-14, Автор - Ganibal; Продукт - NASA; [87]
NASA использует 3D-печать для создания роверов, ракетных двигателей, безопасных скафандров и зубных протезов.

Но 3D технология все еще довольно ограничена, отчасти потому, что большинство систем 3D-печати могут одновременно создавать только детали, изготовленные из одного материала. Теперь исследователи из Университета Висконсина обнаружили способ использовать свет для 3D-печати с несколькими видами материалов. В этом новом химическом подходе используется один резервуар с двумя мономерами молекулами, которые объединяются для создания 3D-печатного вещества. Затем используется ультрафиолетовый или видимый свет, чтобы связать эти мономеры вместе. В зависимости от того, какой свет используется, конечный продукт будет иметь различные свойства, такие как жесткость и гибкость. Исследователи надеются, что этот подход с одним резервуаром может быть более практичным, чем использование нескольких резервуаров материала.

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