NASA использует световую 3D-печать используя разные материалы

NASA использует 3D-печать для создания роверов, ракетных двигателей, безопасных скафандров и зубных протезов.

Но 3D технология все еще довольно ограничена, отчасти потому, что большинство систем 3D-печати могут одновременно создавать только детали, изготовленные из одного материала. Теперь исследователи из Университета Висконсина обнаружили способ использовать свет для 3D-печати с несколькими видами материалов. В этом новом химическом подходе используется один резервуар с двумя мономерами молекулами, которые объединяются для создания 3D-печатного вещества. Затем используется ультрафиолетовый или видимый свет, чтобы связать эти мономеры вместе. В зависимости от того, какой свет используется, конечный продукт будет иметь различные свойства, такие как жесткость и гибкость. Исследователи надеются, что этот подход с одним резервуаром может быть более практичным, чем использование нескольких резервуаров материала.