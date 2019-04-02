NASA работает над созданием нового крыла для самолетов

NASA и исследовательская группа из Массачусетского технологического института работает над новой конструкцией крыла для самолетов.

Их новая структура представляет собой легкую решетчатую конструкцию, состоящую из тысяч повторяющихся крошечных треугольников, похожих на спички, покрытых тонким слоем полимера. Поскольку этот «метаматериал» в основном состоит из пустого пространства, он очень легкий - менее одной тысячной плотности каучука. Кроме того, тщательно расположенные стойки позволяют крылу автоматически менять форму в ответ на изменения в условиях аэродинамической нагрузки. Оба фактора могут сделать самолет более энергоэффективным. Это не совсем новая концепция. Она была представлена несколько лет назад, но теперь исследователи разработали способ изготовления отдельных деталей крыла с помощью литья под давлением.

Они сократили время, необходимое для изготовления каждой детали - полого куба с крошечными распорками по краям, с нескольких минут до 17 секунд. В то время как созданная ими модель длиной в метр была собрана вручную, процесс был задуман как повторяющийся, так что в будущем маленькие автономные роботы смогут собирать крылья.