NRAI для онлайн-агрегаторов продуктов питания

На встрече с пятью ведущими игроками - Zomato , EazyDiner, Dineout, Magicpin и Nearbuy - представители отрасли обсудили, как технология играет ключевую роль в привлечении розничных продавцов к взаимодействию и открытию, а не в виде скидок.

«Было решено, что все агрегаторы перенастроят свои функции, чтобы обезвредить потребителей от зависимости от больших скидок, которые нанесли вред отрасли», - говорится в заявлении ассоциации.

Встреча состоялась после того, как тысячи ресторанов были исключены из онлайн-платформ по всей стране. Федерация гостиничных и ресторанных ассоциаций Индии в понедельник присоединилась, призвав пересмотреть соглашение о онлайн-приложениях питания с ресторанами и угрожая общенациональным протестам.

«Членами NRAI были президент Рахул Сингх (Пивное кафе), Приянк Сухия (BoomBox, Lazeez Affaire, Flying Saucer и другие), Викрант Батра (Cafe Delhi Heights) и Нитин Салуджа (Chaayos). Мы договорились о том, что технология играет ключевую роль играть в вовлечении и открытии для розничных продавцов, а не в глубоких скидках », - сказал Шарма.

Мэджпин сказал, что он работает с базовой маржой в 10 процентов и позволяет партнерам пополнять в любом месте от 2000 рупий до 20 рупий в соответствии с их маркетинговыми потребностями в течение месяца, одновременно предоставляя им гарантированные ROI.

«Мы полностью поддерживаем дело NRAI и надеемся на совместную работу по созданию устойчивого воздействия на своих членов с помощью технологий», - добавил Шарма.

По данным FHRAI, рестораны готовы вести бизнес с приложениями онлайн-продуктов питания, но текущую политику необходимо пересмотреть.