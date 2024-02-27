NVIDIA GeForce NOW теперь будет показывать рекламу…

Возможно, бесплатный уровень был слишком щедрым предложением, и увеличение активности игроков, вероятно, заставило NVIDIA внести этот изменения. Впрочем, это вполне логично — если пользователь не хочет платить деньги, то ему будут показывать рекламу, как на YouTube. Кроме того, стоит напомнить, что за последние девять месяцев GeForce NOW добавила кучу игр, в том числе от Microsoft, в список поддерживаемых проектов. Пользователи GFN теперь могут играть в Halo Infinite, Gears 5, Gears Tactics, Deathloop, серию Dishonored, Grounded, Pentiment, всю франшизу Age of Empires, Starfield, Forza Motorsport, Forza Horizon 4 и 5, Ghostwire: Tokyo, Minecraft Dungeons и State of Decay 2 посредством облачных вычислений. Это, очевидно, увеличило привлекательность GeForce NOW, особенно бесплатного уровня, и, соответственно, нагрузку на серверы.