NVIDIA GeForce NOW теперь будет показывать рекламу

Сегодня компания NVIDIA официально объявила, что бесплатный уровень подписки GeForce NOW начнёт показывать до двух минут рекламных сообщений спонсоров перед каждой бесплатной игровой сессией (которая длится всего лишь до часа) во время ожидания. NVIDIA говорит, что изменение вступит в силу начиная со следующего вторника, 5 марта, и они полагают, что в конечном итоге это улучшит среднее время ожидания для пользователей бесплатной версии GeForce NOW. Конечно, официально это необходимо для улучшения работы сервиса — «помощь в обеспечении постоянной поддержки для бесплатного уровня подписки», что означает, что NVIDIA намерена монетизировать бесплатных пользователей за счёт рекламы.

Возможно, бесплатный уровень был слишком щедрым предложением, и увеличение активности игроков, вероятно, заставило NVIDIA внести этот изменения. Впрочем, это вполне логично — если пользователь не хочет платить деньги, то ему будут показывать рекламу, как на YouTube. Кроме того, стоит напомнить, что за последние девять месяцев GeForce NOW добавила кучу игр, в том числе от Microsoft, в список поддерживаемых проектов. Пользователи GFN теперь могут играть в Halo Infinite, Gears 5, Gears Tactics, Deathloop, серию Dishonored, Grounded, Pentiment, всю франшизу Age of Empires, Starfield, Forza Motorsport, Forza Horizon 4 и 5, Ghostwire: Tokyo, Minecraft Dungeons и State of Decay 2 посредством облачных вычислений. Это, очевидно, увеличило привлекательность GeForce NOW, особенно бесплатного уровня, и, соответственно, нагрузку на серверы.