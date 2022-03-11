NVIDIA готовит месячную подписку уровня GeForce NOW RTX 3080

NVIDIA, готовится к запуску варианта подписки на один месяц для своего самого высокого уровня RTX 3080 в GeForce NOW. Уровень RTX 3080 в настоящее время доступен только в виде 6-месячной подписки за 99,99 долларов США (16,67 долларов США в месяц), но, согласно маркетинговым материалам, полученным VideoCardz, выпуск ежемесячной опции должен быть неизбежен. Пока не было информации о ценах на подписку, но скорее всего, она будет дороже, возможно, 20 долларов США в месяц. Уровень RTX 3080 предлагает более высокое максимальное разрешение 1440p (4K при использовании с NVIDIA Shield TV) и частоту кадров 120 кадров в секунду для игровых сессий продолжительностью до 8 часов.

Комментарии и отзывы NVIDIA
В Объединенных Арабских Эмиратах запретили дроны после напад…
В Объединенных Арабских Эмиратах запретили дроны после нападОбъединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запретили использовать дроны. Эта новость появилась после предполагае…
Toshiba расширит производственные мощности полупроводников…
Toshiba расширит производственные мощности полупроводниковКорпорация Toshiba Electronic Devices & Storage сегодня объявила о строительстве нового завода по произво…
Samsung и Viettel запускают пробную версию 5G во Вьетнаме…
Samsung и Viettel запускают пробную версию 5G во ВьетнамеSamsung объявила, что запустит пробную версию 5G во Вьетнаме с Viettel, в пробной версии будет использова…
Foxconn возобновляет производство iPhone в Индии после проте…
Foxconn возобновляет производство iPhone в Индии после протеСпустя почти три недели после закрытия из-за массовых протестов сотрудников завод Foxconn по производству…
TEAMGROUP делает первый шаг на рынок NFT, выпустив первый вы…
TEAMGROUP делает первый шаг на рынок NFT, выпустив первый выРазвивая свой бренд на потребительском рынке и создавая высококачественные игровые продукты в течение мно…
Intel планирует открыть завод по производству полупроводнико…
Intel планирует открыть завод по производству полупроводникоЕще в декабре сообщалось о том, что Tower Semiconductor была одним из нескольких производителей полупрово…
Intel сообщает финансовые результаты за четвертый квартал…
Intel сообщает финансовые результаты за четвертый кварталКорпорация Intel сегодня сообщила о финансовых результатах за четвертый квартал. Компания также объявила,…
OnePlus открывает свой крупнейший в истории магазин Experien…
OnePlus открывает свой крупнейший в истории магазин ExperienСегодня OnePlus представила свой крупнейший в мире магазин в Бангалоре, Индия, под названием «OnePlus Bou…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor