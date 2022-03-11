NVIDIA готовит месячную подписку уровня GeForce NOW RTX 3080

NVIDIA, готовится к запуску варианта подписки на один месяц для своего самого высокого уровня RTX 3080 в GeForce NOW. Уровень RTX 3080 в настоящее время доступен только в виде 6-месячной подписки за 99,99 долларов США (16,67 долларов США в месяц), но, согласно маркетинговым материалам, полученным VideoCardz, выпуск ежемесячной опции должен быть неизбежен. Пока не было информации о ценах на подписку, но скорее всего, она будет дороже, возможно, 20 долларов США в месяц. Уровень RTX 3080 предлагает более высокое максимальное разрешение 1440p (4K при использовании с NVIDIA Shield TV) и частоту кадров 120 кадров в секунду для игровых сессий продолжительностью до 8 часов.