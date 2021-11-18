NVIDIA объявляет финансовые результаты за третий квартал 2022 года

Сегодня NVIDIA сообщила о рекордной выручке за третий квартал, закончившийся 31 октября 2021 года, в размере 7,10 миллиарда долларов, что на 50 процентов больше, чем годом ранее, и на 9 процентов больше, чем в предыдущем квартале, с рекордной выручкой от рыночных платформ компании для игр, центров обработки данных и профессиональной визуализации. Прибыль по GAAP на разводненную акцию за квартал составила 0,97 доллара, что на 83 процента больше, чем год назад, и на 3 процента больше, чем в предыдущем квартале. Прибыль не по GAAP на одну разводненную акцию составила 1,17 доллара, что на 60 процентов больше, чем год назад и на 13 процентов больше, чем в предыдущем квартале.

NVIDIA выплатила ежеквартальные денежные дивиденды в размере 100 миллионов долларов в третьем квартале. 23 декабря 2021 года компания выплатит свои следующие ежеквартальные денежные дивиденды в размере 0,04 доллара на акцию всем зарегистрированным акционерам 2 декабря 2021 года.
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