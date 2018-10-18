NVIDIA представила новую коллекцию… одежды

2018-10-18, Автор - Эдуард Иванов; [103]
Мало кто задумывается, но оказывается геймеры – тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Например, некоторые из них не желают ходить в обычных толстовках, а хотят выглядеть модно и современно, при этом, одежда должна быть удобной, износостойкой и функциональной. И неожиданно выяснилось, что одежды, удовлетворяющей всем этим требованиям очень мало. Узнав об этой вопиющей несправедливости, дизайнер и, по совместительству, большая поклонница игр и новых технологий, Снежана Падерина совместно с компанией NVIDIA на неделе моды в Москве, представила коллекцию одежды RAY, разработанную специально для поклонников виртуальных развлечений.

При создании коллекции Снежана стремилась гармонично объединить функционал повседневной одежды городского жителя с темой технологических инноваций, черпая своё вдохновение в технологиях визуализации компании NVIDIA, позволяющих перенести фотореализм большого кино в мир компьютерных игр. В основе концепции RAY - луч, рождающий миры, в которых каждый может стать Творцом и Героем и построить свою Вселенную. Лучи отражаются и преломляются, разделяя свет и тень, создавая причудливую геометрию нового мира.

Коллекция представлена 14 мужскими и 8 женскими образами. Сочетание матовых текстур нейлона с мятым тайвеком, трикотажа и хрома, а также графических рисунков задают ритм, динамику и контрасты, свойственные физической природе световых лучей. Хромированные ткани и 3D-рендеры, реалистично имитирующие объем и глубину принта, создают эффект космического свечения.

Оригинальная 3D-печатная параметрическая ткань и фурнитура создают объем и эффект погружения. При этом, дизайнер не скрывает, что половина коллекции лишь для показа, и не поступит в продажу. А вот вторую часть, после ряда доработок, вполне можно будет использовать для продажи обычным людям, пообещав сохранить максимально доступные цены.

Тема трассировки лучей была раскрыта не только в самой одежде, но и в самом показе. С помощью передовых технологий мэппинга, графика и 3D анимация проецировались прямо на моделях, не только отражая физические свойства материалов, но и создавать неповторимые живые образы. Одним из модных аксессуаров, стала технологичная сумка через плечо, имитирующая игровую видеокарту NVIDIA.

Мы взяли небольшое интервью у автора коллекции, Снежаны Падериной.

- Как родилась сама идея сделать коллекцию для геймеров?

- Инициатива шла от NVIDIA, им было интересно попробовать себя в новом поле. Я занимаюсь фэшен и технологиями очень давно, но главное, я сама очень много играю и понимаю аудиторию, что им нужно.

- Сколько времени заняла у вас работа над коллекцией?

- Около трёх месяцев.

- Чем вдохновлялись?

- Это была концепция RAY – лучей в целом. Для меня это понятие имеет два значения: трассировка, отражение, создание чего-то нового из ничего и второе – это субкультурная тема, связанная с хакерами, тьмой, поскольку в другом значении, тейсинг - это ещё и выслеживание. Поэтому в своей коллекции я создавала сочетание чего-то светлого созидательного с темным андеграундом.

- В чем особенность коллекции?

- Я использовала несколько видов необычного нейлона, ткани, обладающие свойствами негорючести, непромокаемости и неуничтожимости. Некоторые из них помогают охлаждаться быстрее: ткань остается всегда прохладной. С точки зрения материалов, упор был сделан именно на функционал.

- На кого рассчитана коллекция: обычная играющая молодежь или профессиональные команды?

- Задача была представить игровое комьюнити фешен комьюнити и наоборот, поскольку геймерам надо показать, что есть что-то за пределами их интересов, есть такое явления, как фэшен. Я старалась подружить эти две аудитории, это было очень тонкое продумывание именно с точки зрения аудитории.

- Планируется ли начать непосредственное производство одежды?

- Пока этот вопрос прорабатывается, было интересно получить реакцию на коллекцию, послушать комментарии, поэтому это пока открытый вопрос.


Автор - Артем Костенко

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