NVIDIA прекращает поддержку мобильных графических процессоров Kepler и 3D Vision

Nvidia сообщила о намерениях завершить программную поддержку мобильных видеокарт на архитектуре Kepler.

Только критические обновления безопасности для систем, работающих на мобильных графических процессорах серии Kepler, будут доступны до апреля 2020 года. Это знаменует собой начало перехода Kepler в устаревший статус, по крайней мере, для мобильных графических процессоров. Похоже, что настольные графические процессоры Kepler пока не затронуты.

Компания также объявила о смерти 3D Vision . Драйверы GeForce Game Ready больше не будут поддерживать NVIDIA 3D Vision. Тем, кто желает дальше использовать эту функцию, следует не устанавливать релизы драйвера выше GeForce 418. Проигрыватель 3D Vision Video Player будет доступен для загрузки до конца 2019 года.