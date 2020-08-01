NVIDIA приобретет ARM в ближайшие недели

Согласно сообщению Bloomberg, Nvidia в настоящее время проводит предварительные консультации по приобретению ARM. ARM сама не производит и не продает процессоры, но отвечает за набор инструкций ARM и архитектуру ядра, используемую большинством индустрии смартфонов, включая Nvidia, Qualcomm, Samsung и Apple. Также ARM обычно предоставляет лицензии на разработку другим производителям микросхем, а затем использует их для создания собственных нестандартных конструкций.

ARM был приобретен Softbank Holdings of Japan четыре года назад за 32 миллиарда долларов, и в настоящее время ожидается, что его стоимость будет как минимум на 50% больше. Хотя первый раунд переговоров завершен, и сделка может все же разорваться по финансовым или нормативным причинам.

В случае с Nvidia это будет основной победой, если контракт будет подписан. Компания уже имеет мощную архитектуру графических процессоров во всех основных секторах, включая потребителей (GeForce), рабочие станции (Quadro), центры обработки данных (Telsa), мобильные телефоны (Tegra) и автомобили с автономным управлением (Xavier).

В последние годы разработки ARM начали активно развиваться на рынках серверов и центров обработки данных через Fujitsu, Ampere и Amazon Graviton. До того, как центральные процессоры ARM будут доминировать в индустрии x86, еще предстоит пройти долгий путь, но Nvidia уже предложит свой собственный план развития процессоров, который будет конкурирует с AMD и Intel.