На Apple подали в суд из-за обновления, которое отключило старые зарядные устройства

Новый групповой иск против Apple был подан калифорнийской юридической фирмой, утверждая, что Apple сознательно выпустила обновление, которое остановило зарядку iPhone от старых зарядных устройств Apple или зарядных кабелей, заставив пользователей покупать новые оригинальные зарядные устройства Apple. На устройствах iOS появлялось сообщение «Этот аксессуар может не поддерживаться».

Apple уже использовала мошенническую практику, когда призналась, что душит старые iPhone с поврежденными батареями без ведома пользователей. Тогда производитель запустил программу замены батареи за $ 29, которая закончилась 31 декабря.