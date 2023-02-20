На MWC 2023 умные часы HUAWEI WATCH GT 3 Pro и WATCH D стали кандидатами на две номинации лучших устройств

Совсем скоро в Барселоне с 27 февраля по 2 марта пройдет международная выставка MWC 2023. В рамках нее будет вручена премия Global Mobile Awards – самая престижная награда в мобильной индустрии. Ассоциация глобальной системы мобильной связи (GSMA) опубликовала несколько предварительных списков с номинантами на премию GLOMO Awards MWC 2023. В нее попали две модели умных часов от HUAWEI: WATCH GT 3 Pro и WATCH D. Если говорить конкретнее, то они оказались в списках участников в номинациях "Лучшее подключенное устройство" и "Лучшая мобильная инновация в области мониторинга здоровья".Победителями в категории "Лучшее подключенное устройство" становятся умные часы с инновационными технологиями, дизайном и передовым функционалом. Благодаря широкому набору функций, высокой производительности и удобству в использовании часы HUAWEI WATCH GT 3 Pro вошли в шорт-лист данной номинации. WATCH GT 3 Pro способны на постоянной основе мониторить большой перечень показателей здоровья, среди которых есть частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, качество сна, уровень стресса и тд. Также в часы встроено более 100 профессиональных режимов тренировок, от скалолазания до катания на лыжах

Номинантом категории "Лучшая мобильная инновация в области мониторинга здоровья" стала модель HUAWEI WATCH D. Они умеют снимать ЭКГ, мониторить пульс, отслеживать уровень стресса и кислорода в крови, измерять температуру кожи и отмечать фазы и время сна.