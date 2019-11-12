На одном из заводов Samsung по производству DRAM произошла авария

Литейное подразделение Samsung, занимающееся производством микросхем DRAM, столкнулась с проблемами из-за ошибок, которые произошли несколько недель назад. Эти ошибки заключаются в загрязнении чистых помещений, где заразились все инструменты, необходимые для изготовления микросхем. Чистые помещения важны для процесса производства полупроводников, потому что они защищают все загрязняющие вещества от кремния. Однако Samsung не удалось сохранить чистую комнату для своего производственного цеха DRAM. Инструменты, используемые для обработки пластин, были загрязнены и, следовательно, сами пластинки из-за их взаимодействия.

Samsung признал, что они потеряли около «нескольких миллиардов южнокорейских вон», что привело к миллионам долларов США. Еще одно заверение в том, что это не окажет существенного влияния на рынок DRAM, заключается в том, что производство сейчас идет в соответствии с планом, и проблема решена.