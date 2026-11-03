На землю упадёт космическая обсерватория NASA

Почти через 22 года после запуска космическая обсерватория Swift от NASA должна вернуться в атмосферу Земли. Это произойдёт в среду после того, как попытки вывести аппарат на более высокую орбиту оказались безуспешными. По прогнозам NASA, вход в атмосферу ожидается примерно в 03:30 по восточному времени США, однако возможное отклонение составляет до 11 часов. Большая часть обсерватории должна сгореть в атмосфере, но некоторые её компоненты могут достичь поверхности Земли. Масса аппарата составляет около 1450 кг, его высота достигает 5,6 м, а ширина — 5,4 м, причём значительную часть последнего показателя занимают раскладывающиеся солнечные панели. В NASA считают вероятность причинения вреда обломками крайне низкой, но не нулевой.

«Место падения уцелевших компонентов может находиться в любом полушарии и зависит от времени входа аппарата в атмосферу. Из-за небольшого наклонения орбиты Swift обломки могут упасть только в пределах между 20,6° южной и 20,6° северной широты. Вероятность причинения вреда кому-либо на Земле крайне мала и составляет примерно 1 к 2100. NASA и Космические силы США продолжат следить за падением аппарата и уточнять прогнозы», — сообщили в агентстве. От попыток спасти обсерваторию NASA отказалось ещё в начале этого года. Космический аппарат Link, который должен был выполнить спасательную операцию, столкнулся с техническими проблемами в системе управления ориентацией. Теперь обсерваторию буквально уничтожат.
На IFA 2026 бренд Dreame представили экшен-камеры и 3D-принт…
На выставке IFA 2026 мировой бренд Dreame демонстрирует очередной этап расширения своей глобальной экосис…
TCL открыли Индустриальный музей в честь 45-летия компании…
В честь своего 45-летия компания TCL открыла Индустриальный музей TCL в Хуэйчжоу. Именно в этом городе в …
Dreame стала лидером по количеству проданных робот-пылесосов…
Dreame Group стала мировым лидером в сегменте роботов-пылесосов как по количеству проданных устройств, та…
Tecno Next-Gen Bezelless Concept Phone, POVA 8 Pro 5G Tonino…
После дебюта модульного концепт-смартфона TECNO на MWC 2026 компания не останавливается в поиске новых ре…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor