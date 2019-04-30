Найденные живые записи Боба Марли уйдут с молотка

В следующем месяце на аукционах будут проданы десять бобин с живыми концертными записями Боба Марли, сделанных в период с 1975 по 1978 года. Восстановленные записи были найдены в подвале старого отеля в северо-западной части Лондона, в районе Кенсал-Райз. Марли и его группа оставались там во время их европейских туров в 1970-х годах.

Сначала считалось, что ленты Марли находились в безнадежном состоянии, когда их впервые нашли. Записи состояли из 13 катушечных аналоговых мастер-лент. Они пролежали 40 лет во влажном подвале отеля и два года спустя 10 из 13 лент были успешно восстановлены в цифровом виде.

Боб Марли скончался около сорока лет 11 мая 1981 года, официально от рака. Во время его смерти он был одной из самых любимых, почитаемых и узнаваемых музыкальных звезд в мире. Поднявшись из ямайских трущоб Кингстона, Марли пленил миллионы своими вдохновляющими посланиями о равных правах и справедливости.