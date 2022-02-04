Накопитель Corsair MP600 PRO LPX оптимизирован под консоль PlayStation 5

Компания Corsair выпустила твердотельный накопитель MP600 PRO LPX. Он специально разработан для консоли нового поколения PlayStation 5.

Представлен накопитель MP600 PRO LPX емкостью от 500 ГБ до 4 ТБ. Благодаря компактному форм-фактору M.2 2280 твердотельный накопитель MP600 PRO LPX с легкостью умещается в консоли, а благодаря технологии PCIe Gen 4.0 модель обеспечивает скорость последовательного чтения до 7100 МБ/с и скорость последовательной записи до 6800 МБ/с.

Низкопрофильный радиатор из алюминия помогает рассеивать тепло и препятствует снижению производительности накопителя. Встроенная технология 3D TLC NAND высокой плотности создает идеальное сочетание производительности и долговечности.

Corsair MP600 PRO LPX поставляется с 5 летней гарантией. Стоимость накопителей линейки MP600 PRO LPX производитель не раскрывает.