Накопители Nimbus Data серии ExaDrive NL предлагают до 64 Тб памяти

Компания Nimbus Data представила накопители серии ExaDrive NL. ExaDrive NL - это первый флэш-SSD накопитель QLC с проверенным интерфейсом SAS, обеспечивающий совместимость с корпоративными серверами высокой плотности, JBOD и массивами хранения с двумя контроллерам.

Накопители серии ExaDrive NL можно использовать в паре с RAID-контроллерами от Broadcom, Microchip и других производителей. Накопители используют интерфейс подключения SATA. Серия предлагает емкость 16 Тб, 32 Тб и 64 Тб. Благодаря малому форм-фактору и надежности, накопители ExaDrive NL хорошо подходят для автономных транспортных средств, самолетов, мобильных систем, инфраструктуры 5G и устройств для передачи данных в облаке.

Стоимость накопителей Nimbus Data ExaDrive NL начинается от 3000 долларов.