Накопители Nimbus Data серии ExaDrive NL предлагают до 64 Тб памяти

Компания Nimbus Data представила накопители серии ExaDrive NL. ExaDrive NL - это первый флэш-SSD накопитель QLC с проверенным интерфейсом SAS, обеспечивающий совместимость с корпоративными серверами высокой плотности, JBOD и массивами хранения с двумя контроллерам.

Накопители серии ExaDrive NL можно использовать в паре с RAID-контроллерами от Broadcom, Microchip и других производителей. Накопители используют интерфейс подключения SATA. Серия предлагает емкость 16 Тб, 32 Тб и 64 Тб. Благодаря малому форм-фактору и надежности, накопители ExaDrive NL хорошо подходят для автономных транспортных средств, самолетов, мобильных систем, инфраструктуры 5G и устройств для передачи данных в облаке.

Стоимость накопителей Nimbus Data ExaDrive NL начинается от 3000 долларов.
Комментарии и отзывы Nimbus Data ExaDrive NL
Обзоры:
Обзор ADATA HD680 2TB (AHD680-2TU31-CBL). Надежный и быстрый внешний дискОбзор ADATA HD680 2TB (AHD680-2TU31-CBL). Надежный и быстрый внешний диск
Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешкаОбзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешка
Обзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторовОбзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторов
Новости:
Обзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбайт/сек

Все большее число людей при выборе внешнего накопителя делают свой выбор в пользу твердотельников, и это ...
TEAMGROUP выпустила накопители линейки MP33 PRO и CX

TEAMGROUP выпустила накопители линейки MP33 PRO и CX. Твердотельный накопитель TEAMGROUP MP33 PRO M.2 PCI...
Накопители Nimbus Data серии ExaDrive NL предлагают до 64 Тб памяти

Компания Nimbus Data представила накопители серии ExaDrive NL. ExaDrive NL - это первый флэш-SSD накопите...
Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игровые USB-наушники до 5000Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игровые USB-наушники до 5000
Обзор Acer Predator XB273GXbmiiprzx. Игровой IPS-монитор с частотой обновления 240 Гц Обзор Acer Predator XB273GXbmiiprzx. Игровой IPS-монитор с частотой обновления 240 Гц
Лучший гриль. Tefal Optigrill+ GC712Лучший гриль. Tefal Optigrill+ GC712
Обзор Anker Soundcore Rave. Яркий и сочный бумбоксОбзор Anker Soundcore Rave. Яркий и сочный бумбокс
Обзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклономОбзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклоном
Уникальный ZTE Axon 20 5G показали на ре...
Уникальный ZTE Axon 20 5G показали на реКомпания ZTE опубликовала рендеры смартфона Axon 20 5G, который должен стать первой моделью на рынке с по...
Google Play Music закроется в октябре...
Google Play Music закроется в октябреКомпания Google объявила, что закрывает приложение Google Play Music, и заменит его сервисом YouTube Musi...
Идеальный чехол для Sony Xperia 20...
Идеальный чехол для Sony Xperia 20Во время использования современных смартфонов многие пользователи встречаются с проблемой царапин на тыль...
Лучший чехол для PocketBook 625 LE...
Лучший чехол для PocketBook 625 LEДостаточно часто пользователи электронных читалок жалуются на то, что их устройства быстро покрываются ца...
HONOR представила беспроводной роутер с ...
HONOR представила беспроводной роутер с Бренд HONOR представляет свой первый беспроводной роутер HONOR Router 3, получивший поддержку технологии ...
Стали известны параметры смартфона-долго...
Стали известны параметры смартфона-долго Профильное издание MySmartPrice поделилось подробностями о смартфоне Samsung Galaxy M51, главной ...
Кулер Noctua NH-U12A Full Black появится...
Кулер Noctua NH-U12A Full Black появитсяКомпания Noctua является одним из лидером в области систем охлаждения для ПК. Компания изготавливает прод...
Бюджетный Redmi 8A Dual получил версию н...
Бюджетный Redmi 8A Dual получил версию нБренд Redmi выпустил новую версию бюджетного смартфона Redmi 8A Dual, который продавался только в вариант...
Обзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3...
Обзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3С серией игровых мышек Viper от Razer мы знакомились на примере проводного и беспроводных вариантов. Объе...
Infinix Smart 4 Plus стоит 107 долларов...
Infinix Smart 4 Plus стоит 107 долларовВ последнее время многие пользователи активно жалуются на то, что все современные смартфоны плохо справля...
Представлены мониторы EIZO FlexScan EV27...
Представлены мониторы EIZO FlexScan EV27Компания EIZO пополнила ассортимент мониторов моделями FlexScan EV2795 и FlexScan EV2495, которые появятс...
Объектив Meyer Optik Görlitz Lydith 30mm...
Объектив Meyer Optik Görlitz Lydith 30mmНемецкая компания OPC Optics вслед за объективом Trioplan 50 f2.8 II выпустила новую линзу под брендом Me...
Обзор Artway AV-400 MAX Power. Видеорегистратор с емким аккумуляторомОбзор Artway AV-400 MAX Power. Видеорегистратор с емким аккумулятором
Обзор ONYX Monte Cristo 5. Премиальный 6-дюймовый ридерОбзор ONYX Monte Cristo 5. Премиальный 6-дюймовый ридер
Обзор LEX Hubble G 2M 600 Black. Встраиваемая вытяжка с двумя моторамиОбзор LEX Hubble G 2M 600 Black. Встраиваемая вытяжка с двумя моторами
Обзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природеОбзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природе
Обзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизаторомОбзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизатором
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor