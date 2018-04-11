Накопителя GALAX Gamer 240-M.2 PCI-E 2280 выполнен в ярком красном цвете

Состоялся анонс твердотельного накопителя GALAX Gamer 240-M.2 PCI-E 2280, который выполнен в ярком красном цвете. Накопитель GALAX Gamer 240-M.2 PCI-E 2280 предусмотрен на использование в игровых системах и комплектуется радиатором охлаждения. Вместимость накопителя составляет 240 Гбайт. Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 1200 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 800 Мбайт/с. Габариты устройства составляют: 22 * 80 мм. О стоимости накопителя GALAX Gamer 240-M.2 PCI-E 2280 пока не сообщается.