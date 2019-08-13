Народ нуждается в таблицах перевода, а не в мудреных калькуляторах

Все из нас уже привыкли к тому, что при просьбе перевести одних значений определенной единицы измерения в другую единицу измерения поисковые системы выдают свои собственные калькуляторы. Особенно этим увлекается Google, который не хочет кому-либо отдавать пользователя и лучше на полстраницы выдерет информацию со стороннего сайта в свою выдачу, нежели предложит пользователю перейти на чужой сайт. Как показывают отзывы таблицы переводов 1 дюйма в сантиметры вот отсюда https://kvn201.com.ua/conversion-table-inches-per-centimeter.htm, подобные калькуляторы по душе немногим владельцам мобильных устройств и гаджетов - им гораздо удобнее своими глазами по таблице увидеть значение перевода.

Так как единиц измерения в системе СИ множество, то оказывается, что каждый калькулятор поисковых систем может быть заменен таблицей, которая будет более удобна для 70% аудитории Интернета, ведь именно столько людей выходят в сеть через мобильные устройства. Это прекрасная идея для тех, кто планировал создать собственный сайт, но не знал с чего начать.

Подобных проколов поисковых систем великое множество и их становится все больше и больше. Ни для кого не является секретом, что все больше людей за поиском информации уже обращается ни к Google, а идет прямо в YouTube, а если там ничего не смог найти переходит в Яндекс. Если необходим какой-либо пиратский контент пользователь поиск ведет вначале в Вконтакте, если там нет, то заходят в заблокированный в нашей стране Рутрекер.

Недостатками поисковых систем пользуются не только владельцы сайтов, социальных сетей, но и владельцы мессенджеров. Ярким примером может служить Telegram от Павла Дурова, аудитория которого растет стремительными темпами несмотря на то, что во многих странах данный мессенджер заблокирован. Многие мировые СМИ уже взяли в привычку черпать информацию в телеграм-каналах и ссылаться на них, что говорит о значении сервисов в Telegram для открытых средств массовой информации и общества в целом.