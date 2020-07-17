Недавний отчет Seagate показал, что 68% корпоративных данных предприятий не используются

«Отчет и результаты опроса демонстрируют, что для достижения успеха компаниям необходимо уметь управлять большими объемами данных, — прокомментировал генеральный директор Seagate Дейв Мосли. — Ценность, которую способны принести эти данные, напрямую влияет на коммерческие показатели».
Ниже перечислены основные выводы исследования:
• С увеличением объемов данных возрастает и важность управления ими. Согласно оценкам IDC, в ближайшие два года объем данных предприятий будет расти на 42,2% в год.
• Лишь 32% доступных корпоративных данных используются организациями, а остальные 68% остаются без внимания.
• Пять основных препятствий для эффективной работы с данными: 1) неподготовленность собранных данных к использованию; 2) неспособность управлять полученными данными; 3) сбор не всех потенциально доступных данных; 4) недостаточная безопасность собранных данных; 5) разрозненное хранение данных.
• По прогнозам, основной сложностью, с которой столкнутся компании в области управления данными в ближайшие два года, будет управление данными в многооблачных и гибридных средах.
• Две трети респондентов отмечают недостаточную безопасность данных, что делает этот вопрос ключевым, когда речь заходит об эффективном управлении данными.