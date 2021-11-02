Неоконченная симфония Бетховена закончена с искусственным интеллектом

Спустя 200 лет после того, как Бетховен выпустил симфонию, которую он не закончил, искусственный интеллект помог исследователям закончить неоконченную симфонию Бетховена. Исследователи адаптировали модели преобразователей, используемые для обработки естественного языка, чтобы дополнить последовательную природу музыки, создавая нейронные сети. Две модели, используемые в языковом переводе, оказались лучшими для добавления гармонии и оркестровки, еще один преобразователь служил для разработки тем, а модель BERT помогла связать темы, поскольку музыку можно представить в виде математических символов.

Задача была огромной. Композитор лишь набросал несколько кратких тем для своего произведения перед своей смертью в 1827 году. Более двух лет Эльгаммал работал с музыковедами и композиторами, открывая ИИ в новых направлениях. В конечном итоге машинное обучение добавит гармонии темам Бетховена, сопоставит их так, как это сделал бы композитор, соединит одну тему с другой, а затем поможет организовать работу, назначая части различным инструментам.
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