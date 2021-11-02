Неоконченная симфония Бетховена закончена с искусственным интеллектом

Спустя 200 лет после того, как Бетховен выпустил симфонию, которую он не закончил, искусственный интеллект помог исследователям закончить неоконченную симфонию Бетховена . Исследователи адаптировали модели преобразователей, используемые для обработки естественного языка, чтобы дополнить последовательную природу музыки, создавая нейронные сети. Две модели, используемые в языковом переводе, оказались лучшими для добавления гармонии и оркестровки, еще один преобразователь служил для разработки тем, а модель BERT помогла связать темы, поскольку музыку можно представить в виде математических символов.

Задача была огромной. Композитор лишь набросал несколько кратких тем для своего произведения перед своей смертью в 1827 году. Более двух лет Эльгаммал работал с музыковедами и композиторами, открывая ИИ в новых направлениях. В конечном итоге машинное обучение добавит гармонии темам Бетховена, сопоставит их так, как это сделал бы композитор, соединит одну тему с другой, а затем поможет организовать работу, назначая части различным инструментам.