Neon запускает первый в мире торговый автомат NFT в Нью-Йорке

Neon, построенный на блокчейне Solana, представляет собой криптографический стартап, который работает как торговая площадка и галерея NFT. Его торговый автомат NFT, сделанный из стекла, светится неоновыми розовыми и голубыми огнями, создавая визуальное зрелище в финансовом районе Нью-Йорка. Эта концепция торгового автомата NFT также повысит узнаваемость художников, которые создают эти произведения и продают их как цифровые предметы коллекционирования. В настоящее время художники, которые продают свои работы как NFT на таких платформах, как OpenSea и LooksRare, имеют в качестве покупателей только владельцев криптовалюты.