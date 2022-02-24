Neon запускает первый в мире торговый автомат NFT в Нью-Йорке

Торговая площадка Neon NFT установила первый в своем роде торговый автомат для невзаимозаменяемых токенов (NFT) на улице Джона 29 в Нью-Йорке, США. Люди смогут использовать фиатную валюту, кредитные карты и дебетовые карты для покупки цифровых предметов коллекционирования или NFT в данном автомате. Этот торговый автомат открывает сектор NFT для более широкого круга покупателей, потому что большинство торговых площадок NFT обычно принимают платежи только в криптовалютах.

Neon, построенный на блокчейне Solana, представляет собой криптографический стартап, который работает как торговая площадка и галерея NFT. Его торговый автомат NFT, сделанный из стекла, светится неоновыми розовыми и голубыми огнями, создавая визуальное зрелище в финансовом районе Нью-Йорка. Эта концепция торгового автомата NFT также повысит узнаваемость художников, которые создают эти произведения и продают их как цифровые предметы коллекционирования. В настоящее время художники, которые продают свои работы как NFT на таких платформах, как OpenSea и LooksRare, имеют в качестве покупателей только владельцев криптовалюты.
Комментарии и отзывы Neon
Neon запускает первый в мире торговый автомат NFT в Нью-Йорк…
Neon запускает первый в мире торговый автомат NFT в Нью-ЙоркТорговая площадка Neon NFT установила первый в своем роде торговый автомат для невзаимозаменяемых токенов…
FTC подала в суд на блокировку слияния полупроводников NVIDI…
FTC подала в суд на блокировку слияния полупроводников NVIDIФедеральная торговая комиссия сегодня подала в суд, чтобы заблокировать приобретение американским поставщ…
Foxconn будет производить чипы Vedanta в Индии в условиях гл…
Foxconn будет производить чипы Vedanta в Индии в условиях глТайваньская компания Foxconn заявила, что она сотрудничает с индийским конгломератом Vedanta для производ…
В США построят роботов для экспансии на Луну…
В США построят роботов для экспансии на ЛунуНовый стартап, управляемый бывшим исполняющим обязанности администратора NASA, надеется извлечь выгоду из…
Apple планирует выкупить фитнес-бренд Peloton…
Apple планирует выкупить фитнес-бренд PelotonPeloton, американская компания по производству спортивного оборудования и средств массовой информации, в …
Tesla теперь принимает Dogecoin в качестве оплаты на станция…
Tesla теперь принимает Dogecoin в качестве оплаты на станцияTesla скоро будет принимать Dogecoin в качестве способа оплаты на своих зарядных станциях, расположенных …
DPD будет использовать what3words для доставки…
DPD будет использовать what3words для доставкиDPD объявила, что объединилась с what3words для доставки в Великобританию. Эта услуга позволит DPD осущес…
Huawei подает в суд на Швецию …
Huawei подает в суд на Швецию Huawei в воскресенье заявила, что подала в суд против Швеции в рамках Группы Всемирного банка после того,…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor