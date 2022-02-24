Neon запускает первый в мире торговый автомат NFT в Нью-Йорке

Торговая площадка Neon NFT установила первый в своем роде торговый автомат для невзаимозаменяемых токенов (NFT) на улице Джона 29 в Нью-Йорке, США. Люди смогут использовать фиатную валюту, кредитные карты и дебетовые карты для покупки цифровых предметов коллекционирования или NFT в данном автомате. Этот торговый автомат открывает сектор NFT для более широкого круга покупателей, потому что большинство торговых площадок NFT обычно принимают платежи только в криптовалютах.

Neon, построенный на блокчейне Solana, представляет собой криптографический стартап, который работает как торговая площадка и галерея NFT. Его торговый автомат NFT, сделанный из стекла, светится неоновыми розовыми и голубыми огнями, создавая визуальное зрелище в финансовом районе Нью-Йорка. Эта концепция торгового автомата NFT также повысит узнаваемость художников, которые создают эти произведения и продают их как цифровые предметы коллекционирования. В настоящее время художники, которые продают свои работы как NFT на таких платформах, как OpenSea и LooksRare, имеют в качестве покупателей только владельцев криптовалюты.