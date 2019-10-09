Несколько советов по организации эффективного вебинара

2019-10-09, Автор - Ленар Хайруллин; [57]

В последнее время на просторах сети интернет набирают огромную популярность разного типа вебинары. Это некие обучающие онлайн-семинары, проводимые в удаленном режиме, где организаторы и участники связываются между собой посредством конференции через любое удобное устройство. Для многие бизнесменов и предпринимателей это также эффективный способ заработка и передачи своего опыта персоналу. Грамотно организованная видеоконференция для бизнеса позволяет повысить производительность, сэкономив при этом немало времени, о чем следует узнать подробнее. И сегодня организовать проведение собственного вебинара сможет каждый желающий предприниматель.

Постановка целей и необходимые детали

Прежде чем приступить к созданию своего онлайн-семинара, следует изначально определиться с его целью. Зачастую их бывает всего две - необходимость что-то продать или кого-то обучить. И на начальных этапах многие люди путают эти задачи. К примеру, если спикер стремится показать пользователям как работать с его программой, ему кажется, что это учеба. Однако здесь скрывается другое - продвижение программного обеспечения.

Людям, которые стремятся впервые заняться организацией подобного семинара, кажется, что это довольно сложный процесс, отнимающий много времени и требующий немалых расходов. Однако это лишь заблуждение, поскольку при грамотной подготовке и планировании удастся избежать трудностей. При этом необходима лишь площадка для проведения, аудитория слушателей, а также тщательно продуманный и составленный план. Но если возникают сложности, лучше обратиться за помощью к профессионалам, подробнее об услуге на сайте https://mind.com/.

Немного простых советов

На самом деле, грамотно организовать свой первый интересный вебинар не так сложно, как могло показаться изначально. Но чтобы все действительно прошло отлично, рекомендуется воспользоваться некоторыми полезными советами:

  • Для своего первого онлайн-семинара следует подбирать широкую тематику, которая будет интересна целевой аудитории. Например, обзор тенденций или новинок в конкретной отрасли, или спорная тема, которая вызовет обсуждения;
  • Желательно также составить интересный анонс, и разместить его на любых возможных платформах;

  • Нужно создать удобную посадочную страницу, где будет простая и понятная форма регистрации, желательно всего в пару кликов. Будет лучше, если зарегистрировавшиеся участники получат приятные бонусы, это поможет привлечь больше людей;
  • Составление подробного плана играет важную роль, поскольку там можно прописать тайминг - в какой момент сделать перерыв, а когда начать дискуссию;
  • При этом лучше по максимуму использовать возможности платформы. Если она позволяет, необходимо включить в семинар демонстрации и презентации, рисование графиков и других мелочей на интерактивных онлайн-досках, видео и аудиозаписи, опросы и разного рода тесты, а также постоянное текстовое общение в чате;

  • Все файлы, которые потребуются в ходе онлайн-семинара, следует подготовить и загрузить заранее.

Грамотная организация вебинаров под ключ требует тщательной подготовки. Также прежде всего важно решение технических вопросов. Важно убедиться, что во время проведения онлайн-семинара не пропадет доступ к интернету, откроются все требуемые файлы, а гарнитура, веб-камера и микрофон будут работать без сбоев.


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