Netac представила твердотельные накопители серии NV

Компания Netac анонсировала новые твердотельные накопители M.2 2280 форм-фактора. Серия NV включает модели NV7000, NV5000, NV3000 RGB и NV3000. Накопитель NV7000 это флагманский накопитель серии с интерфейсом PCIe 4.0 и радиатором из композитного алюминиевого сплава. Скорость чтения и записи накопителя достигает 7200 МБ/с и 6850 МБ/с соответственно. Он представлен емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ.

Накопитель NV5000 с интерфейсом PCIe 4.0 со скоростью чтения и записи 5000 МБ/с и 4400 МБ/с. Он доступен емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

NV3000 RGB — это твердотельный накопитель PCIe 3.0 NVMe с радиатором и ARGB-подсветкой. Накопитель оснащен независимым кэшем DRAM, что позволяет ему достигать скорости чтения 3500 МБ/с и скорости записи 2100 МБ/с. Представлен емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Модель NV3000 имеет более низкую производительность, чем его RGB-аналог, с максимальной скоростью 3100 МБ/с и 2100 МБ/с и доступен только в размерах 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ.