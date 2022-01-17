Netac представила твердотельные накопители серии NV

Накопитель NV5000 с интерфейсом PCIe 4.0 со скоростью чтения и записи 5000 МБ/с и 4400 МБ/с. Он доступен емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.
NV3000 RGB — это твердотельный накопитель PCIe 3.0 NVMe с радиатором и ARGB-подсветкой. Накопитель оснащен независимым кэшем DRAM, что позволяет ему достигать скорости чтения 3500 МБ/с и скорости записи 2100 МБ/с. Представлен емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Модель NV3000 имеет более низкую производительность, чем его RGB-аналог, с максимальной скоростью 3100 МБ/с и 2100 МБ/с и доступен только в размерах 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ.