Netflix собираются превзойти платное телевидение по подписчикам

Потоковые видео-услуги неуклонно сокращались на доминирование кабельного телевидения в течение многих лет, и согласно новому отчету, Netflix вскоре может превзойти обычное телевидение, когда речь заходит о подписчиках.Недавнее исследование , проведенное PricewaterhouseCoopers в рамках своей серии Consumer Intelligence показало , что Netflix теперь на равне с кабельным телевидением. Опрос 2000 взрослых показал, что 73 процента респондентов платят за линейный телевизор (кабель), по сравнению с 76 процентами годом ранее и 79 процентами в 2015 году. На второй половине дня 73 процента респондентов сообщили о наличии подписки Netflix. Netflix впервые представила свой потоковый медиа-продукт десять лет назад.46% респондентов в исследовании PwC заявили, что в прошлом году они сократили или «обрезали» пресловутый шнур. Это плохая новость для кабельных провайдеров, так как почти половина опрошенных взрослых сообщили о снижении (если не полной ликвидации), когда дело доходит до их привычек к просмотру телевидения.