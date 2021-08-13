Ni начала сотрудничать с Seagate для ускоренного развития технологий беспилотного транспорта

Компания National Instruments и компания Seagate® Technology, мировой лидер в области решений для инфраструктуры систем хранения данных, объявили о начале сотрудничества с целью совершенствования систем хранения и служб передачи данных и представили первую в мире службу хранения записей усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS). Объявление было сделано во время NI Connect, цифровой презентации для инженеров, организованной компанией-производителем измерительных инструментов.Новая служба хранения записей ADAS, в которой объединены высокопроизводительные бортовые регистрационные системы компании NI и службы передачи и периферийного хранения данных Seagate, позволяет производителям оборудования и поставщикам эффективно использовать сохраненные данные для обеспечения безопасности и надежности следующего поколения беспилотных автомобилей.

Новейшим беспилотным автомобилям требуется больше данных о реальных ситуациях на дорогах, чем когда-либо прежде, а это значит, что эффективное хранение данных важно как никогда. Инновационная служба хранения записей ADAS позволит производителям оборудования и поставщикам модернизировать стратегию хранения данных, перейдя с собственных систем на модель StaaS (хранение как услуга), которая отличается более низкими затратами и более высокой эффективностью хранения. Служба объединяет бортовой регистратор для беспилотного транспорта Data Record System AD производства NI и службу передачи и периферийного хранения данных Lyve™ Mobile компании Seagate.«Seagate Lyve Mobile помогает избежать длительного внедрения и дополнительных затрат на аппаратное оборудование для периферийного хранения и позволяет перейти с капитальных расходов на операционные, — рассказал Чад Чесни (Chad Chesney), старший вице-президент компании NI и главный управляющий отдела перевозок. — Как мы говорили на NI Connect, наше сотрудничество с Seagate станет ключевым фактором, который поможет нам ускорить жизненный цикл комплектующих ADAS и беспилотного транспорта. Наш открытый, ориентированный на партнерство подход объединяет экспертов на протяжении всего производственного процесса, чтобы повышать качество, скорость и улучшать результаты на пути к Vision Zero».Служба Lyve Mobile от Seagate ускоряет доступ к данным, собранным беспилотными автомобилями, для анализа и оптимизации алгоритмов. Массив Lyve Mobile Array устанавливается непосредственно в багажнике автомобиля и сохраняет данные в режиме реального времени. После завершения поездки его можно отправить в ближайший центр обработки данных и сразу же передать информацию для использования.«Совместная служба NI и Seagate предлагает масштабируемую модель и значительно снижает общую стоимость владения решениями для хранения и передачи данных ADAS и систем автоматического вождения», — заявила Мелисса Банда (Melyssa Banda), вице-президент Seagate по решениям Lyve Mobile.Предполагается расширение сотрудничества между NI и Seagate за рамки первоначального совместного предложения. Вместе компании планируют создать широкий ассортимент решений для хранения и передачи данных с транспортного средства в облако, помогая производителям оборудования оптимизировать общий доступ к данным, сократить время и снизить затраты на разработку. Будучи основным партнером NI в области бортовых систем хранения данных, Seagate намеревается предоставлять для служб NI передовые решения для массового хранения данных, которые дополнят и улучшат работу систем.