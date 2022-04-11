Nio приостанавливает производство электромобилей из-за сбоев в цепочке поставок

Китайский производитель электромобилей Nio заявил в субботу, что приостановил производство после того, как меры страны по сдерживанию недавнего всплеска случаев COVID-19 нарушили работу его поставщиков. Китай принимает строгие меры по блокировке, чтобы сдержать распространение высококонтагиозного варианта Omicron в нескольких местах, включая провинцию Цзилинь и Шанхай, где расположены заводы крупных производителей автозапчастей и автопроизводителей.

По сообщению Reuters, Tesla также приостановила производство на своем заводе в Шанхае с 28 марта после того, как город начал двухэтапную блокировку, которая позже была расширена на весь город. Завод совместного предприятия Volkswagen с FAW Group в Чанчуне, столице провинции Цзилинь, был закрыт с середины марта, а его завод в Шанхае с SAIC Motor был закрыт с 1 апреля.