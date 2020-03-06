Nitro Concepts представил игровой стол Nitro Concepts D12

2020-03-06, Автор - Ramil; Продукт - Nitro Concepts D12; [51]
Новый бренд который производит игровую мебель Nitro Concepts расширил линейку игровых столов. Nitro Concepts D12 уменьшенная версия старшей модели D16.

Столешница изготовлена из МДФ материала с таким же материалом, что и D16. Специальная поверхность гарантирует защиту от скольжения и царапин. В комплекте поставляется настольный коврик для мыши. Размеры стола составляют 116 x 75 x 76 см. Дополнительные аксессуары: держатель для чашки, держатель гарнитуры и каналы для прокладки кабелей. Стальная рама обеспечивает устойчивость стола.

Игровой стол доступен для заказа, но только на территории Великобритании.

Комментарии и отзывы Nitro Concepts D12
Обзор T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz (TF10D416G3600HC14CDC01). Оперативная память для AMD и IntelОбзор T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz (TF10D416G3600HC14CDC01). Оперативная память для AMD и Intel
Лучший смартфон Xiaomi в 2020 году. Xiaomi Mi Mix 3 5G 6/64GBЛучший смартфон Xiaomi в 2020 году. Xiaomi Mi Mix 3 5G 6/64GB
Обзор вентиляторов Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition (CL-F088-PL12SW-A)Обзор вентиляторов Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition (CL-F088-PL12SW-A)
Обзор Lenovo Legion Y27gq-25. Игровой монитор с 144 Гц и NVIDIA G-SyncОбзор Lenovo Legion Y27gq-25. Игровой монитор с 144 Гц и NVIDIA G-Sync
Обзор Kingston A2000R SA2000M8R/250G. Недорогой и надежный M.2 SSDОбзор Kingston A2000R SA2000M8R/250G. Недорогой и надежный M.2 SSD
У смартфона Sony Xperia 5 Plus появились...
У смартфона Sony Xperia 5 Plus появилисьВ просторах социальных сетей и форумов, появились первые рендеры нового флагмана от компании Sony, которы...
Обновление улучшило работы камеры в Poco...
Обновление улучшило работы камеры в PocoКомпания Xiaomi выпустила первое обновление для смартфона Poco X2, который появился в индийский продаже в...
Обзор Fractal Design Prisma AL-12 PWM (F...
Обзор Fractal Design Prisma AL-12 PWM (FНе так давно мы проводили тестирование корпуса ...
Новинка от Vivo Y9s ...
Новинка от Vivo Y9s Компания Vivo выпустила новый смартфон бюджетного варианта под названием Vivo Y9s. Функции новинки войде...
Монитор Philips 243B1 получил порт USB T...
Монитор Philips 243B1 получил порт USB TКомпания Philips представила монитор 243B1, который получил 23,8-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1920:...
Activision Blizzard отзывает игры с серв...
Activision Blizzard отзывает игры с сервЗапуск Nvidia GeForce Now позволяет играть любую из библиотеки которая запускается с удаленного сервера. ...
Умные часы от Puma за $ 280...
Умные часы от Puma за $ 280Результатом партнерского соглашения между спортивным гигантом и Fossil Group являются умные часы Puma PT9...
Intel Arctic Sound с TPD 500 Вт...
Intel Arctic Sound с TPD 500 ВтПоявилась довольно интересная информация о дискретной видеокарте компании Intel, которая была анонсирован...
Мощная модель AGM A9...
Мощная модель AGM A9Компания AGM выпустила качественный смартфон среднего варианта под названием AGM A9. Функции смартфона в...
Новый роутер Redmi AC2100 от Xiaomi...
Новый роутер Redmi AC2100 от XiaomiКитайская компания Xiaomi, представила новый Wi-Fi роутер Redmi AC2100. ...
Представлена 3D-карта Inno3D GeForce GT...
Представлена 3D-карта Inno3D GeForce GTКомпания Inno3D пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce GTX 1650 Single Slot, которая подойдет дл...
Смартфон Realme 6 Pro получит чипсет Qua...
Смартфон Realme 6 Pro получит чипсет QuaБренд Realme готовит к выходу смартфон на новом Snapdragon 720G. Новый гаджет получит название Realme 6 P...
Обзор вентиляторов Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition (CL-F088-PL12SW-A)Обзор вентиляторов Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition (CL-F088-PL12SW-A)
Обзор DJI Osmo Pocket. Экшен-камера с Gimbal для путешествий и влоговОбзор DJI Osmo Pocket. Экшен-камера с Gimbal для путешествий и влогов
Обзор Redragon SPLIT ROCK. Портативная колонка с базой сабвуферомОбзор Redragon SPLIT ROCK. Портативная колонка с базой сабвуфером
Голосовое управление умным домом Rubetek: Яндекс.Станция и Яндекс.Станция МиниГолосовое управление умным домом Rubetek: Яндекс.Станция и Яндекс.Станция Мини
Обзор Robomow RS625. Идеальный помощник на даче Обзор Robomow RS625. Идеальный помощник на даче
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor