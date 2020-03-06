Nitro Concepts представил игровой стол Nitro Concepts D12

Новый бренд который производит игровую мебель Nitro Concepts расширил линейку игровых столов. Nitro Concepts D12 уменьшенная версия старшей модели D16.

Столешница изготовлена из МДФ материала с таким же материалом, что и D16. Специальная поверхность гарантирует защиту от скольжения и царапин. В комплекте поставляется настольный коврик для мыши. Размеры стола составляют 116 x 75 x 76 см. Дополнительные аксессуары: держатель для чашки, держатель гарнитуры и каналы для прокладки кабелей. Стальная рама обеспечивает устойчивость стола.

Игровой стол доступен для заказа, но только на территории Великобритании.