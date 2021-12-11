Noblechairs анонсировала новое игровое кресло на франшизу Marvel

Компания Noblechairs объединилась с Marvel для создания первого игрового кресла франшизы. Началась линейки новых продуктов, конечно же, с Тони Старка "IronMan".

Кресло выполнено в красно-черном стиле с золотыми акцентами, как и сам костюм "Железного человека". На лицевой части спинки изображен дуговой реактор, а на задней стороне изображен шлем и гравировка "IronMan" с логотипом Marvel.

Noblechairs HERO IRON MAN EDITION обеспечивает оптимальную осанку благодаря цельной алюминиевой основе. Нейлоновые колеса диаметром 60 мм гарантируют бесшумное и плавное скольжение. Сиденье имеет ширину 52 см.

Особенности:

  • Регулируемые подлокотники 4D
  • Механизм наклона до 125 градусов
  • Прочный, легкий в уходе, водостойкий и дышащий материал покрытия
  • Регулируемая поясничная опора и механизм качания
  • Подголовник из пеноматериала с эффектом памяти
  • Максимальная нагрузка до 150 кг

Кресло Noblechairs HERO IRON MAN EDITION доступно для предварительного заказа, стоимость кресло составляет около 560 долларов.

Комментарии и отзывы Noblechairs HERO IRON MAN EDITION
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