Noblechairs анонсировала новое игровое кресло на франшизу Marvel

Компания Noblechairs объединилась с Marvel для создания первого игрового кресла франшизы. Началась линейки новых продуктов, конечно же, с Тони Старка "IronMan".

Кресло выполнено в красно-черном стиле с золотыми акцентами, как и сам костюм "Железного человека". На лицевой части спинки изображен дуговой реактор, а на задней стороне изображен шлем и гравировка "IronMan" с логотипом Marvel.

Noblechairs HERO IRON MAN EDITION обеспечивает оптимальную осанку благодаря цельной алюминиевой основе. Нейлоновые колеса диаметром 60 мм гарантируют бесшумное и плавное скольжение. Сиденье имеет ширину 52 см.

Особенности:

Регулируемые подлокотники 4D

Механизм наклона до 125 градусов

Прочный, легкий в уходе, водостойкий и дышащий материал покрытия

Регулируемая поясничная опора и механизм качания

Подголовник из пеноматериала с эффектом памяти

Максимальная нагрузка до 150 кг

Кресло Noblechairs HERO IRON MAN EDITION доступно для предварительного заказа, стоимость кресло составляет около 560 долларов.