Noblechairs анонсировала новое игровое кресло на франшизу Marvel

Кресло выполнено в красно-черном стиле с золотыми акцентами, как и сам костюм "Железного человека". На лицевой части спинки изображен дуговой реактор, а на задней стороне изображен шлем и гравировка "IronMan" с логотипом Marvel.
Noblechairs HERO IRON MAN EDITION обеспечивает оптимальную осанку благодаря цельной алюминиевой основе. Нейлоновые колеса диаметром 60 мм гарантируют бесшумное и плавное скольжение. Сиденье имеет ширину 52 см.
Кресло Noblechairs HERO IRON MAN EDITION доступно для предварительного заказа, стоимость кресло составляет около 560 долларов.