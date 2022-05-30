Noblechairs объявил о выпуске игрового кресла Darth Vader Edition HERO

Noblechairs объявил о выпуске игрового кресла Darth Vader Edition HERO, которое с сегодняшнего дня доступно для предварительного заказа в интернет-магазине Noblechairs. Компания объединилась с Lucasfilm для создания ряда продуктов, вдохновленных «Звездными войнами». Последнее исполнение кресла HERO основано на доспехах знаменитого Темного лорда ситхов.

Игровое кресло NobleCharles HERO Gaming Chair - Darth Vader Edition имеет черную основу из искусственной кожи с велюровыми вставками. В центре вы найдете систему управления жизнедеятельности Дарта Вейдера с вышитым логотипом на подголовнике. Завершая свой дизайн, шлем Дарта Вейдера можно найти пришитым к спинке стула. Не стоит недооценивать силу Темной стороны, встретите свою судьбу в этой последней интерпретации игрового кресла HERO.

Благодаря регулируемой поясничной опоре, 4D-подлокотникам, механизму качания, регулируемой высоте и функциям наклона, игровое кресло NobleCharles HERO Gaming Chair - Darth Vader Edition эргономично, удобно и идеально подходит для геймеров.
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