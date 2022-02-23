Noblechairs представил новое игровое кресло HERO - ELDEN RING Edition

Сегодня Noblechairs представил великолепно оформленную версию игрового кресла HERO - ELDEN. Кресло уникального дизайна в черно-золотой цветовой гамме включает в себя многие элементы долгожданной игры RING Edition и отправляет своих пользователей в путешествие по Междуземьям. Позвольте себе погрузиться в очарование чарующего мира и расположитесь с комфортом.

Классический элегантный внешний вид HERO - ELDEN RING Edition отличается золотыми акцентами, декоративной вышивкой и органично вписывается в тронный зал каждого Элден Лорда. В дополнение к оригинальным надписям с обеих сторон спинки, центральная вышивка на спинке с большим количеством деталей содержит множество элементов, которые можно обнаружить в игре ELDEN RING, давая каждому поклоннику ощущение того, что он становится частью игры. Подлокотники 4D, регулируемая спинка и механизм качания делают кресла HERO - ELDEN RING Edition полностью эргономичными с дополнительной опорой для поясницы. Завоевав более 250 наград за продукцию, NobleChairs является гордым носителем длинной и звездной череды положительных отзывов.
Комментарии и отзывы HERO - ELDEN RING Edition
Sharkoon выпускает обновленное игровое кресло SKILLER SGS30…
Sharkoon выпускает обновленное игровое кресло SKILLER SGS30SKILLER SGS30 доступен в двух разных версиях: одна версия с классической тканевой обивкой, а другая — со …
Игровое кресло Kaiser 3 с эргономичной поясничной опорой в 4…
Игровое кресло Kaiser 3 с эргономичной поясничной опорой в 4Представлено новое игровое кресло Kaiser 3 созданное инженерами Andaseat. Kaiser 3 оснащен 4-позиционной …
Серия Razer X Hello Kitty представляет новые игровые аксессу…
Серия Razer X Hello Kitty представляет новые игровые аксессуRazer выпустила немало продуктов с интересной геймерской эстетикой и крутыми и мощными названиями. Но на …
Sharkoon представил игровые стулья SKILLER SGS30 из полиурет…
Sharkoon представил игровые стулья SKILLER SGS30 из полиуретSharkoon Technologies — международный поставщик высококачественных высокопроизводительных компонентов и п…
Игровое кресло noblechairs HERO Iron Man Edition…
Игровое кресло noblechairs HERO Iron Man Editionnoblechairs вместе с MARVEL представляет свое новое игровое кресло HERO Iron Man Edition продуктов. Этот …
Компания Thermaltake представляет новые цветовые варианты иг…
Компания Thermaltake представляет новые цветовые варианты игКомпания Thermaltake объявила о сотрудничестве со студией FA Porsche, представив новое игровое кресло ARG…
Sharkoon представляет игровое кресло SKILLER SGS20…
Sharkoon представляет игровое кресло SKILLER SGS20Sharkoon Technologies, международный поставщик высококачественных компонентов и периферийных устройств дл…
Обзор GameLab MONOS Black (GL-500). Недорогое игровое кресло…
Обзор GameLab MONOS Black (GL-500). Недорогое игровое креслоТестируемое сегодня игровое кресло отличает рамочное исполнение спинки с продуваемым сетчатым материалом.…
Обзор Cougar Outrider S. Комфортное игровое кресло для высокого роста (3MOUTNXB.BF01)Обзор Cougar Outrider S. Комфортное игровое кресло для высокого роста (3MOUTNXB.BF01)
Обзор ZONE 51 GRAVITY. Игровое кресло с усиленным каркасомОбзор ZONE 51 GRAVITY. Игровое кресло с усиленным каркасом
Обзор GameLab MONOS Black (GL-500). Недорогое игровое кресло с продуваемой спинкойОбзор GameLab MONOS Black (GL-500). Недорогое игровое кресло с продуваемой спинкой
Обзор HIPER HGS-114 (HGS-114-BK/RED). Игровое кресло с тканевой обивкойОбзор HIPER HGS-114 (HGS-114-BK/RED). Игровое кресло с тканевой обивкой
Обзор A4Tech BLOODY GC-950. Надежное и удобное игровое креслоОбзор A4Tech BLOODY GC-950. Надежное и удобное игровое кресло
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor