Noblechairs представил новое игровое кресло HERO - ELDEN RING Edition

Сегодня Noblechairs представил великолепно оформленную версию игрового кресла HERO - ELDEN. Кресло уникального дизайна в черно-золотой цветовой гамме включает в себя многие элементы долгожданной игры RING Edition и отправляет своих пользователей в путешествие по Междуземьям. Позвольте себе погрузиться в очарование чарующего мира и расположитесь с комфортом.

Классический элегантный внешний вид HERO - ELDEN RING Edition отличается золотыми акцентами, декоративной вышивкой и органично вписывается в тронный зал каждого Элден Лорда. В дополнение к оригинальным надписям с обеих сторон спинки, центральная вышивка на спинке с большим количеством деталей содержит множество элементов, которые можно обнаружить в игре ELDEN RING, давая каждому поклоннику ощущение того, что он становится частью игры. Подлокотники 4D, регулируемая спинка и механизм качания делают кресла HERO - ELDEN RING Edition полностью эргономичными с дополнительной опорой для поясницы. Завоевав более 250 наград за продукцию, NobleChairs является гордым носителем длинной и звездной череды положительных отзывов.