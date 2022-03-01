Noblechairs представила игровое кресло HERO ELDEN RING Edition

Компания Noblechairs представила фирменное игровое кресло HERO в версии ELDEN RING Edition.

Игровое кресло Noblechairs HERO ELDEN RING Edition выпущено к долгожданному релизу фэнтезийной игры ELDEN RING от разработчика FromSoftware и издателя BANDAI NAMCO. Новинка отличается золотыми акцентами, декоративной вышивкой и логотипом Elden Ring.

Кресло Noblechairs HERO ELDEN RING Edition имеет регулируемые подлокотники 4D, обеспечивает механизм наклона до 125 градусов и выдерживает до 150 кг. Регулируемая поясничная опора и механизм качания гарантируют комфорт во время игровых сессий. HERO ELDEN RING Edition будет поставляться с подголовником из пены с эффектом памяти.

Игровое кресло Noblechairs HERO ELDEN RING Edition доступно для предварительного заказа по цене 479 евро.
Комментарии и отзывы Noblechairs HERO ELDEN RING Edition
Noblechairs представила игровое кресло HERO ELDEN RING Editi…
Noblechairs представила игровое кресло HERO ELDEN RING EditiКомпания Noblechairs представила фирменное игровое кресло HERO в версии ELDEN RING Edition. …
SilentiumPC представила три новых игровых стола…
SilentiumPC представила три новых игровых столаSilentiumPC объявила о запуске трех новых игровых стола. Модели GD700 и GD700E оснащены электрической рег…
Игровое кресло Kaiser 3 с эргономичной поясничной опорой в 4…
Игровое кресло Kaiser 3 с эргономичной поясничной опорой в 4Представлено новое игровое кресло Kaiser 3 созданное инженерами Andaseat. Kaiser 3 оснащен 4-позиционной …
Особенности геймерских столов: требования к конструкции…
Особенности геймерских столов: требования к конструкцииПри наличии специальной геймерской мебели участвовать в многочасов…
Sharkoon представляет игровое кресло SKILLER SGS20…
Sharkoon представляет игровое кресло SKILLER SGS20Sharkoon Technologies, международный поставщик высококачественных компонентов и периферийных устройств дл…
Обзор GameLab MONOS Black (GL-500). Недорогое игровое кресло…
Обзор GameLab MONOS Black (GL-500). Недорогое игровое креслоТестируемое сегодня игровое кресло отличает рамочное исполнение спинки с продуваемым сетчатым материалом.…
Noblechairs представил новое игровое кресло HERO - ELDEN RIN…
Noblechairs представил новое игровое кресло HERO - ELDEN RINСегодня Noblechairs представил великолепно оформленную версию игрового кресла HERO - ELDEN. Кресло уникал…
Игровое кресло noblechairs HERO Iron Man Edition…
Игровое кресло noblechairs HERO Iron Man Editionnoblechairs вместе с MARVEL представляет свое новое игровое кресло HERO Iron Man Edition продуктов. Этот …
Обзор HIPER HGS-114 (HGS-114-BK/RED). Игровое кресло с тканевой обивкойОбзор HIPER HGS-114 (HGS-114-BK/RED). Игровое кресло с тканевой обивкой
Обзор ZONE 51 ARMADA. Надежное кресло с эргономичной конструкциейОбзор ZONE 51 ARMADA. Надежное кресло с эргономичной конструкцией
Обзор AeroCool Duke. Игровое кресло с дышащим материаломОбзор AeroCool Duke. Игровое кресло с дышащим материалом
Обзор A4Tech BLOODY GC-950. Надежное и удобное игровое креслоОбзор A4Tech BLOODY GC-950. Надежное и удобное игровое кресло
Обзор ZONE 51 Cyberpunk. Удобное и надежное игровое креслоОбзор ZONE 51 Cyberpunk. Удобное и надежное игровое кресло
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor