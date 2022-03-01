Noblechairs представила игровое кресло HERO ELDEN RING Edition

Компания Noblechairs представила фирменное игровое кресло HERO в версии ELDEN RING Edition.

Игровое кресло Noblechairs HERO ELDEN RING Edition выпущено к долгожданному релизу фэнтезийной игры ELDEN RING от разработчика FromSoftware и издателя BANDAI NAMCO. Новинка отличается золотыми акцентами, декоративной вышивкой и логотипом Elden Ring.

Кресло Noblechairs HERO ELDEN RING Edition имеет регулируемые подлокотники 4D, обеспечивает механизм наклона до 125 градусов и выдерживает до 150 кг. Регулируемая поясничная опора и механизм качания гарантируют комфорт во время игровых сессий. HERO ELDEN RING Edition будет поставляться с подголовником из пены с эффектом памяти.

Игровое кресло Noblechairs HERO ELDEN RING Edition доступно для предварительного заказа по цене 479 евро.