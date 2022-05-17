Noblechairs представила игровое кресло Star Wars Stormtrooper Edition

Особенности включают покрытие из искусственной кожи и велюр в черном и белом цветах. Есть регулируемая поясничная опора и механизм качания. По заявлению компании, набивка из холодной пены высокой плотности должна обеспечивать высокий уровень комфорта и долгий срок службы. Кроме того, стальная рама выдерживает нагрузку до 150 кг.
Подлокотники 4D предлагают широкий диапазон регулируемых положений благодаря увеличенной площади поверхности и широкому диапазону движений.
Игровое кресло Noblechairs HERO Gaming Chair — Stormtrooper Edition будет доступно для предварительного заказа по цене 539 долларов.