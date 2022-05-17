Noblechairs представила игровое кресло Star Wars Stormtrooper Edition

Ранее в этом месяце, компания Noblechairs объявила о своем новом партнерстве с Lucasfilm, в рамках которого будет выпущена серия игровых кресел на тему «Звездных войн». Первый стул был основан на Бобе Фетте, а теперь они представили новый стул Hero Stormtrooper Edition.

Особенности включают покрытие из искусственной кожи и велюр в черном и белом цветах. Есть регулируемая поясничная опора и механизм качания. По заявлению компании, набивка из холодной пены высокой плотности должна обеспечивать высокий уровень комфорта и долгий срок службы. Кроме того, стальная рама выдерживает нагрузку до 150 кг.

Подлокотники 4D предлагают широкий диапазон регулируемых положений благодаря увеличенной площади поверхности и широкому диапазону движений.

Игровое кресло Noblechairs HERO Gaming Chair — Stormtrooper Edition будет доступно для предварительного заказа по цене 539 долларов.

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